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Телеканал СТБ / Модні теплі сукні 2018: як бути леді та не замерзнути

Модні теплі сукні 2018: як бути леді та не замерзнути

Телеканал СТБ

Жінка повинна виглядати стильно і жіночно в будь-яку пору року. Сукня найкраще підкреслює жіночу фігуру і робить її привабливою і сексуальною. Якщо ви вважаєте, що взимку не варто носити сукні, ми доведемо вам протилежне. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, які теплі сукні вибирати взимку, аби завжди залишатися стильною і не замерзнути.

Сукні з приталеним силуетом

Зараз в моді сукні з приталеним силуетом з окресленим або геометричним кроєм. Актуальними є широкі плечі та вузька талія. Ви можете за допомогою звичайної безформної сукні та паска створити актуальний образ із приталеним силуетом.

Сукні з рюшами

Останнім часом мода на рюші, волани не покидає жоден модний показ. Саме на контрасті з мускулистістю ми вже помічаємо жіночність. Волани і рюші можуть досягати різних форм і об’ємів. Наприклад, у Burberrу вони нереальних розмірів. Тож такий тренд на рюші буде до смаку будь-якій жінці.

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Сукні довжиною міді

Найактуальніша довжина цього сезону  —  це довжина міді. Навіть на подіумах ми побачимо міді, яке  переходить у максі. Сукні  такого типу не змусять вас мерзнути в холодну погоду. Ви завжди виглядатимете гідно і почуватиметеся тепло.

Сукні кольору металік

Мерехтливе золото, металізовані нитки, блискітки, глітер і паєтки  —  просто приголомшливий вибір. Не думайте, що блискітки і паєтки зроблять вас нестильною. Навпаки, ви будете виглядати дуже свіжо і дорого. Не бійтеся переборщити із золотом і сріблом. Це тільки зробить з вас блискучу цукерку.

Оксамитові сукні

Оксамит все ще залишається в моді. На фешн-показах ви ще можете побачити таку тканину як вельвет. Вона не лише ультразігріваюча, а й надзвичайно стильна. А смарагдові, гірчичні відтінки, колір бордо тільки додадуть яскравості у ваш повсякденний образ.