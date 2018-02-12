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Телеканал СТБ / Місячний календар стрижок на лютий 2018

Місячний календар стрижок на лютий 2018

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Лютий недарма вважається найхолоднішим місяцем зими. В цей час догляд за собою потребує особливої ​​уваги, адже різкі перепади температур і сильні морози дуже позначаються на стані нашого волосся. Від сухих, посічених кінців хочеться швидше позбутися. Але щоб знати, в які дні краще стригтися, а в які варто утриматися від цієї процедури, рекомендуємо подивитися місячний календар стрижок на лютий 2018 року.

1

Хоча лютий і найкоротший місяць у році, сприятливих днів для стрижки буде чимало. Наприклад, стрижка 3 лютого допоможе поліпшити не тільки емоційний стан, а й фізичний. Волосся не буде рости швидко, але зате стане набагато густішим. А ось 24 лютого – один із найсприятливіших днів у місяці, запишіться до свого улюбленого майстра на стрижку або фарбування, і він подарує вашому волоссю друге життя.

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Сприятливі дні для стрижки волосся в лютому: 3, 4, 9, 12, 14, 16, 19, 24, 25, 27, 28 числа.

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Несприятливими днями для стрижок, як відомо, вважаються дні повного місяця. В цей час постарайтеся уникати походів у перукарню і почекати з фарбуванням волосся. 6 лютого категорично не рекомендовано стригтися. За тибетським календарем, це день не підходить для стрижок абсолютно. А якщо ви вирішили підстригти волосся 15 лютого, то нова стрижка може принести лише поганий настрій і самопочуття.

Несприятливі дні для стрижки волосся в лютому: 1, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 22 числа.

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