Коли в цьому році Прощена Неділя?

Традиційно Прощену неділю відзначають в останній день Масляної. Дізнайтеся, якого числа цього року святкувати Прощену Неділю, у нашому матеріалі.

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В останній день Масляної прийнято звільняти своє серце від образ і визнавати власні помилки. Прощена Неділя настає напередодні Великого поста і замикає світлий тиждень свят.

У 2018 Масляна припадає на період з 12 по 18 лютого. Прощена Неділя настане в останній день цього тижня, 18 лютого.

Цього дня необхідно просити прощення у всіх людей, яких ви одного разу образили. Таким чином, ви очистите свою душу від гріхів і відчуєте легкість і свободу.

Прощена Неділя – це день духовного оновлення та очищення перед Великим постом і Великоднем.

Багато хто звик думати, що слова «вибач» і «прости» однакові за своїм змістом, але це не так. Вибачитися можна за незначну помилку, наприклад, за розбиту чашку, а ось попросити прощення набагато складніше і значніше. Говорячи «прости», ми просимо відпустити провину, зрозуміти і прийняти нас.

З самого ранку в неділю віруючі люди ходять до храму, щоб висповідатися і відпустити гріхи. Після всіх молитов вибачення просять не тільки парафіяни, а й сам священик.

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Після цього прийнято повертатися додому і влаштовувати святкове застілля. Готувати можна все, окрім м’яса. Млинці, вареники, сирники, – все це дозволено.

Також цього дня бажано зустрітися з усіма близькими людьми, побачити тих, кого давно не бачили. Якщо ви зберігаєте образу на когось, відпустіть її.

Крім того, в останній день Масляної жінки ходять на цвинтар, щоб вшанувати пам’ять померлих і залишити там різні ласощі.

Яке ж свято без веселощів і гулянь? Головна традиція цього дня – спалювання солом’яного опудала. Стрибки через багаття, пісні, танці, ігри, – все це невід’ємна частина Прощеної Неділі.

Не забудьте попросити прощення у близьких 18 лютого і звільнити душу від вантажу.