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Телеканал СТБ / Як вибрати червону ікру до Масляної

Як вибрати червону ікру до Масляної

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Масляна одне з найулюбленіших народних свят, адже з пробудженням природи, коли весна приходить на зміну зимі, ми зустрічаємо її пишними гуляннями! Успішні господині організовують святкування Масляної вдома та готують гору млинців, які подають з різною начинкою. Найсмачнішою та найкориснішою начинкою вважається червона ікра. Є прикмета: чим більше млинців з ікрою з’їдять твої гості та близькі, тим успішнішим буде рік! Давайте розглянемо основні правила вибору червоної ікри.

1

Як правильно вибрати червону ікру

  • По-перше, на баночці повинно бути написано, з якої риби ця ікра. Якщо такого напису немає сміливо беріть в руки інші баночки. Те, що жерстяна банка не повинна бути роздутою, загальне правило для всіх консервованих продуктів.
  • По-друге, краще вибирати ікру горбуші саме цей різновид ікри має смак, який знайомий нам з дитинства. Ваші гості оцінять млинці саме з червоною ікрою горбуші, адже це саме той смак, який вони очікують.
  • Спробуйте піднести баночку до вуха та трохи потрясти вміст не повинен рухатися (рух можливий тільки за наявності зайвої рідини).
  • Також є розфасовка червоної ікри в скляних банках. Саме в такій тарі ви можете розглянути продукт з усіх боків, переконатися у правильності консистенції, зовнішнього вигляду, кольору та розміру ікринок. Крім того, ікра в скляній тарі виглядає більш презентабельно.

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  • Пам’ятайте ще одне правило: справжня червона ікра не може коштувати дешево. Необхідно вибирати продукт у виробників лідерів у своїй галузі, які піклуються про свою репутацію та пильно стежать за якістю товару.
  • Червону ікру найкраще купувати у сертифікованих продавців. У разі купівлі такого продукту «з рук» ви не можете бути впевнені в якості ікри, в її походженні або ж у дотриманні продавцем всіх норм зберігання рибного продукту.

Порадуйте своїх близьких смачною та корисною стравою в масляний тиждень: млинці з червоною ікрою найкраще частування!

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