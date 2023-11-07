Чому випадає волосся: топ причин

Найпоширеніші причини випадіння волосся

Однією з пацієнток лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла» стала жінка, у якої практично випало все волосся на голові. Ситуація виявилася настільки складною, що пацієнтка змушена була носити перуку і навіть поміняла роботу, щоб менше перебувати в оточенні людей. Які причини випадіння волосся — читайте в нашому матеріалі.

У середньому в людини щодня випадає 40—100 волосин. Життя будь-якої волосини має три стадії: зародження і формування цибулини; формування волосини; в’янення цибулини і випадіння волосини. Якщо в цьому процесі щось порушується, втрата волосся стає більш значною, що може призвести до часткового облисіння.

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Причини випадіння волосся у жінок

Слабкий імунітет;

нестача в організмі заліза;

реакція на вживання лікарських препаратів;

порушення на гормональному рівні, хіміотерапія і вживання різних гормональних препаратів;

різні інфекційні захворювання шкіри голови;

недостатнє постачання кров’ю коренів волосся і шкіри голови;

недостатньо насичене вітамінами і мікроелементами харчування;

наслідки пережитих стресів;

вплив забрудненого довкілля і агресивних зовнішніх факторів;

вплив високих і низьких температур.

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Причини випадіння волосся в чоловіків

Спадковість (пов’язана з облисінням);

системні захворювання;

збій у роботі імунної системи;

нестача мікроелементів, вітамінів, амінокислот;

неправильний спосіб життя і харчування.

Як лікувати випадіння волосся

Категорично заборонено займатися самолікуванням. Треба звернутися до лікаря, пройти обстеження, щоб виявити першочергову причину випадіння волосся, і лише після цього почати лікування.

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