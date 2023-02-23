Чому випадає волосся: топ причин

Найпоширеніші причини випадіння волосся
Однією з пацієнток лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла» стала жінка, у якої практично випало все волосся на голові. Ситуація виявилася настільки складною, що пацієнтка змушена була носити перуку і навіть поміняла роботу, щоб менше перебувати в оточенні людей. Які причини випадіння волосся — читайте в нашому матеріалі.
У середньому в людини щодня випадає 40—100 волосин. Життя будь-якої волосини має три стадії: зародження і формування цибулини; формування волосини; в’янення цибулини і випадіння волосини. Якщо в цьому процесі щось порушується, втрата волосся стає більш значною, що може призвести до часткового облисіння.
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Причини випадіння волосся у жінок
- Слабкий імунітет;
- нестача в організмі заліза;
- реакція на вживання лікарських препаратів;
- порушення на гормональному рівні, хіміотерапія і вживання різних гормональних препаратів;
- різні інфекційні захворювання шкіри голови;
- недостатнє постачання кров’ю коренів волосся і шкіри голови;
- недостатньо насичене вітамінами і мікроелементами харчування;
- наслідки пережитих стресів;
- вплив забрудненого довкілля і агресивних зовнішніх факторів;
- вплив високих і низьких температур.
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Причини випадіння волосся в чоловіків
- Спадковість (пов’язана з облисінням);
- системні захворювання;
- збій у роботі імунної системи;
- нестача мікроелементів, вітамінів, амінокислот;
- неправильний спосіб життя і харчування.
Як лікувати випадіння волосся
Категорично заборонено займатися самолікуванням. Треба звернутися до лікаря, пройти обстеження, щоб виявити першочергову причину випадіння волосся, і лише після цього почати лікування.
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