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Я соромлюсь свого тіла

Як знизити тиск

23.01.2023

Підвищений тиск дуже поширена проблема, з якою стикається більшість людей. Стреси та шкідливі звички призводять до того, що підвищений артеріальний тиск діагностують у половини молодих людей. Він викликає слабкість, головний біль, а також може спровокувати інсульт і навіть інфаркт. Як знизити високий тиск? Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Як знизити тиск: 5 швидких способів в домашніх умовах

Чим небезпечний високий тиск

Гіпертонія часто не має яскраво виражених симптомів, проте вона може спровокувати появу інсульту або інфаркту. Артеріальний тиск вимірюють у форматі двох чисел. Наприклад, 120/80. Перше число ‒ систолічний тиск ‒ говорить про те, як сильно (в міліметрах ртутного стовпа) тисне на стінки судин кров під час удару серця. Друге ‒ діастолічний ‒ фіксує тиск крові в момент, коли серце відпочиває між ударами.

Як знизити тиск в домашніх умовах

Високий тиск ‒ проблема складна й небезпечна. Тому, якщо вас часто турбує підвищений тиск, ми радимо звернутися до лікаря. Залежно від ступеню тиску, терапевт підбере для вас індивідуальний профілактичний план лікування.

Ну, а поки ви ще не встигли записатися на прийом до лікаря, ми пропонуємо вам кілька простих способів, які допоможуть полегшити симптоми при високому артеріальному тиску.

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Дихайте глибоко. За даними медичних досліджень, глибоке дихання ‒ дієвий спосіб знизити тиск. Правильне дихання протягом п’яти хвилин збільшить приплив крові до тканин. За рахунок цього тиск знизиться.

Зробіть теплу ванночку. Налийте в миску або ванну теплу воду (приблизно 45 °C) і занурте на 10 хвилин руки й ноги. Завдяки температурі води судини в руках і ногах розширяться, а тиск ‒ знизиться.

Потримайте руки під холодною проточною водою. Прохолодна (не крижана!) вода знизить частоту серцевих скорочень, а це, в свою чергу, зменшить тиск.

Випийте теплий чай із м’ятою. Чай з дрібки м’ятного листя, залитого окропом на 10 хвилин, допоможе знизити артеріальний тиск. Тільки пити напій потрібно теплим і невеликими ковтками.

Як знизити тиск: 5 швидких способів в домашніх умовах

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Зробіть компрес із яблучним оцтом. Прикладіть до ніг на 10‒15 хвилин змочену в яблучному оцті марлю. Як показують дослідження, в яблучному оцті містяться речовини, які можуть знижувати тиск.

Прийміть валер’янку. Або препарати на її основі, наприклад, корвалол. Валеріана ‒ потужне заспокійливе, яке допомагає організму впоратися зі стресом. Серце почне битися спокійніше ‒ і артеріальний тиск знизиться. Важливо: при прийомі не перевищуйте дозу, зазначену в інструкції!

Ми ще раз акцентуємо увагу на тому, що боротися з підвищеним тиском слід за допомогою кваліфікованих фахівців. Способи, перелічені вище, служать лише допоміжним засобом та полегшать стан тільки на деякий час.

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