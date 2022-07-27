Навіщо потрібно здавати ревмопроби і біохімічний аналіз крові?
Щоб визначити захворювання внутрішніх органів і систем організму, необхідно проходити лабораторні дослідження. Найважливіші — це ревмопроби і біохімічний аналіз крові. Навіщо потрібно здавати ревмопроби і біохімічний аналіз крові? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Ревмопроби — це дослідження крові, що показує ступінь і поширеність запального процесу, який вражає суглоби, сполучну тканину та внутрішні органи організму.
Ревмопроби можуть показати зниження вмісту білка в крові, що виробляється печінкою. Це дослідження використовується для діагностики захворювань нирок і печінки, ревматичних і онкологічних захворювань. Ревматичних захворювань дуже багато. Основними є:
- гостра ревматична лихоманка;
- ревматоїдний артрит;
- хвороба Бехтерєва.
У стандартний набір ревмопроб входять три аналізи:
- С-реактивний білок;
- Антистрептолізин-О – АСЛО;
- Ревматоїдний фактор – РФ.
Ревматологічний скринінг – це активне застосування ревмопроб з метою раннього виявлення ревматологічної патології.
Біохімічний аналіз крові – лабораторне дослідження, що дозволяє оцінити роботу внутрішніх органів (серця, печінки тощо), отримати інформацію про обмін речовин і з’ясувати потребу в мікроелементах.
Це дослідження важливе для діагностики практично всіх хвороб.
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Основними показниками біохімічного аналізу крові є:
- глюкоза — тест в діагностиці цукрового діабету;
- білірубін загальний — фракція загального білірубіну в крові;
- білірубін непрямий — відмінності в показниках загального і прямого білірубіну;
- АсАТ — фермент, який синтезується в печінці;
- сечова кислота;
- залізо тощо.
До біохімічного аналізу слід готуватися заздалегідь. За добу до взяття крові слід відмовитися від вживання алкоголю і за 1 годину — від куріння. Перед аналізом не можна їсти, а також вживати каву, чай, сік і жувальну гумку. Лікарі радять обмежити перед цим фізичні навантаження та емоційні потрясіння.
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