Як зібрати ртуть з градусника: з килима, ламінату, дивана

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Я соромлюсь свого тіла

Як зібрати ртуть

13.07.2022

Ртуть надзвичайно небезпечна хімічна речовина. Розбитий термометр найпоширеніша причина потрапляння шкідливих випарів у повітря приміщень. Ці випаровування можуть завдати колосальної шкоди людині. Як прибрати ртуть, якщо ви випадково розбили термометр вдома? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла». 

здоровье

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Чим небезпечна ртуть

Ртуть небезпечна насамперед своїми токсичними випаровуваннями. Її випари поступово отруюють повітря й організм людини. Отрута з ртуті є кумулятивною, тобто такою, що поступово накопичується в організмі. А це може викликати хронічну ртутну інтоксикацію, що провокує появу таких захворювань, як анемія, стоматит, дерматит, головний біль, проблеми зі шлунком, нирками, тремтіння в кінцівках. Саме тому, в разі якщо у вас вдома випадково розбився термометр, потрібно негайно вжити заходів і прибрати ртуть.

Як прибрати ртуть

  1. Передусім необхідно вивести з кімнати, в якій розбився термометр, дітей та домашніх тварин.
  2. Необхідно закрити двері в кімнату, щоб в інші приміщення не потрапляло забруднене повітря.
  3. Потім можна відкрити вікно (в холодну пору року), але в жодному разі не можна допустити протягів, інакше ртуть рознесеться по всій кімнаті й тоді повністю зібрати її не вдасться. А це несе величезну небезпеку для організму.
  4. На ноги потрібно надіти бахіли, на руки гумові рукавички, а на обличчя одноразову маску зі змоченою в розчині соди марлею всередині.
  5. Для того, щоб зібрати ртуть, потрібно підготувати скляну ємність, наприклад, банку з водою або розчином марганцівки. У цю ємність потрібно помістити ртуть і осколки від термометра.
  6. Наступний крок взяти два аркуші паперу й ватку, змочену 0,2%-ним розчином марганцівки (також можна скористатися скотчем, вологим пензликом, мокрим папером, шприцом). З їх допомогою потрібно закотити кульки ртуті на аркуш паперу й помістити в скляну ємність.
  7. Збирання ртуті потрібно починати з периферії, поступово просуваючись до місця найбільшого її скупчення.
  8. Якщо виникають підозри, що ртуть потрапила під плінтус або ламінат, його потрібно зняти й ретельно оглянути. Якщо ж крапельки ртуті потрапили на килим, то його необхідно згорнути, помістити у великій целофановий пакет. На жаль, з килимом доведеться розлучитися, оскільки очистити його на 100% не вдасться.
  9. Тару з ртуттю та водою потрібно щільно накрити кришкою й віднести подалі від нагрівальних приладів, наприклад, на балкон. У жодному разі не можна викидати ємність із ртуттю в сміттєпровід або спускати в унітаз!
  10. І наостанок: місце, де була розлита ртуть, потрібно обробити концентрованим розчином марганцівки або хлору.

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Як не можна збирати ртуть

  1. Не можна збирати ртуть віником або пилососом. Ртуть потрапить на двигун і на його деталі. Потім утворюється ртутна плівка амальгама. Після чого при повторному використанні пилососа мікрокрапельки ртуті розсіються з повітрям по всій квартирі й будуть отруювати організм її мешканців.
  2. Усі речі, на які потрапила ртуть, потрібно обов’язково викинути. Прати їх не можна, оскільки мікрочастинки ртуті можуть залишитися в пральній машинці і так само, як і у випадку з пилососом, забруднити її.
  3. У жодному разі не можна витирати ртуть ганчіркою! Це призведе лише до розмазування ртуті й збільшенню площі її випаровування.

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Куди телефонувати, якщо ви розбили термометр

Після того, як вся видима ртуть прибрана, необхідно обов’язково зателефонувати в службу порятунку або комунальну службу, яка зможе зробити професійну дезінфекцію приміщення.

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