Що таке алопеція та причини облисіння і випадання волосся

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Я соромлюсь свого тіла

Алопеція: причини і види облисіння та випадіння волосся

27.06.2022

Алопеція проблема, яка може добряче попсувати нерви. І впоратися з цією недугою не так уже й просто. Так що таке алопеція? Які причини випадіння волосся? Як називаються різні види облисіння? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Що таке алопеція?

Облисіння, або алопеція, – це захворювання, що характеризується випадінням наявного на голові волосся і порушенням процесу росту нового волосся. На таку недугу частіше страждають чоловіки, однак і жінок проблема не завжди оминає. Залежно від виду і форми алопеції облисіння може бути частковим або повним.

Види облисіння:

  1. Осередкова (гніздова) алопеція. Утворення однієї або кількох округлих залисин з гладкою поверхнею. Згодом осередки можуть збільшуватися, зливатися і призводити до цілковитої втрати волосся на голові або іншій ділянці тіла.
  2. Андрогенетична алопеція. Зумовлена ​​підвищенням рівня андрогенів (чоловічих статевих гормонів) і в більшості випадків є спадковою.
  3. Себорейна алопеція. Виникає на фоні себореї.
  4. Рубцева алопеція. Волосся не росте в ділянці рубцевих змін шкіри.
  5. Симптоматична алопеція. Розвивається як ускладнення після тяжких захворювань.

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Форми алопеції:

  • дифузна (зменшення густоти волосся тільки на голові)

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  • локальна (часткове випадання пучків волосся, починаючи з маківки)

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  • субтотальна (втрата більше 40% волосяного покриву голови)

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  • офіазис (випадіння волосся на потилиці або скронях)

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  • універсальна (випадіння брів, вій і волосся на тілі)

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  • тотальна (повна втрата волосся).

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Чому випадає волосся?

Алопеція може виникати під впливом різних факторів.

Основні причини алопеції:

  • залізодефіцитна анемія;
  • нестача вітамінів, найважливіших мікро- і макроелементів;
  • грибкові ураження шкіри голови;
  • порушення роботи щитоподібної залози;
  • стреси;
  • хронічні захворювання;
  • вживання деяких ліків;
  • травми;
  • переохолодження шкіри голови;
  • вроджені патології.

Також причини облисіння у жінок можуть бути такими:

  • синдром полікістозних яєчників;
  • вагітність і лактація;
  • косметичні процедури (фарбування, знебарвлення, сушіння феном тощо).

Як вилікувати алопецію

лечение алопеции

У кожному конкретному випадку лікар повинен встановити причину випадіння волосся і розробити індивідуальний план лікування. У боротьбі із захворюванням допоможуть препарати, які чинять стимулювальний вплив на волосяні фолікули, а також частково нівелюють дію статевих гормонів. Засоби застосовують упродовж тривалого часу. Наприклад, сучасним стимулятором росту волосся є міноксидил – компонент, що міститься в препаратах для волосся, який розслаблює судини і прискорює кровообіг у волосяних фолікулах.

Займатися самолікуванням не рекомендовано: підібрана без порад лікаря терапія в деяких випадках не просто виявляється неефективною, а й призводить до ще більшої втрати волосся.

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