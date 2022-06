Здавалося б, чищення вух – справа нехитра. Але як не дивно, багато людей роблять це зовсім неправильно і навіть не здогадуються про свої помилки. Наприклад, чи знали ви про те, що засовувати у вухо ватяні палички категорично не можна? Чому? І як же тоді правильно доглядати за вухами? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Те, як більшість із нас звикли доглядати за своїми вухами, – неправильно. Гігієнічної чистки потребує лише вушна раковина. А ось засовувати у вухо ватяні палички чи сірники з ватою – шкідливо й небезпечно. Ви не лише можете пошкодити слуховий канал, а й проштовхуєте сірку вглиб, через що утворюються сірні пробки.

Сірка, яку виробляють сальні та сірчані залози, – зовсім не бруд, як багато хто й досі вважає. Вона виконує профілактичну функцію, захищаючи шкіру слухового каналу від ушкоджень і запалень. Тому ретельно очищати шкіру від сірчаних накопичень не потрібно.

Гігієну вух потрібно проводити в душі, коли гаряча вода й пара трохи пом’якшили шкіру слухового ходу (тоді сірка вийде швидше). Чистити їх радять пальцем або ватним тампоном (не використовуйте для очищення вух ватяні палички з пластиковою або дерев’яною основою). Вушну раковину можна мити щодня, а от саме вухо – не більше одного разу на тиждень за потреби.

Новонародженим необхідно чистити вушка щодня. Вушну раковину можна протирати зволоженим ватним джгутиком, намагаючись обробляти всі вигини, складочки й завитки. Важливо протирати шкіру й за вушками немовляти, бо ця зона часто пітніє і там накопичується бруд. Кожну вушну раковину слід протирати окремим ватним тампоном або окремою спеціальною ватною паличкою з обмежувачем.

Важливо пам’ятати, що краще промивати тільки вушні раковини, а все інше організм зробить сам.

