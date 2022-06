Як правильно схуднути: важливі поради

Як правильно схуднути? Це питання турбує багатьох. Щоб позбутися зайвих кілограмів, необхідно дотримуватися принципів здорового харчування, займатися спортом та знати, скільки пити води. Сьогодні лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли, скільки калорій необхідно вживати в їжу, яким продуктам надавати перевагу для зниження ваги. Читайте, як правильно схуднути в нашому матеріалі.

Чого категорично не можна робити, якщо ви хочете худнути правильно? Це – голодувати! Для того, аби залишатися здоровим та при цьому втрачати вагу, як не парадоксально, потрібно їсти, але не об’їдатися. Достатньо вживати рекомендовану кількість калорій на добу.

Для чоловіків із сидячим способом життя добова норма калорій:

Для чоловіків, які ведуть помірно активний спосіб життя:

А ті, хто ведуть активний спосіб життя, повинні вживати таку кількість калорій:

Для жінок із сидячим способом життя добова норма калорій:

Дами, які ведуть помірно активний спосіб життя, можуть дозволити собі стільки калорій:

А ті жінки, що й дня не можуть прожити без спорту мають вживати:

Радимо утриматися від вживання солодкого та виробів із борошна. Однак якщо для вас це непереборно, то намагайтеся зменшувати кількість з’їдених цукерок та булочок, а також не їште їх після 18:00. Крім того, не можна вживати на ніч смажене м’ясо, копченості, гриби, пироги, бобові та інші важкі для шлунку продукти.

Для правильного схуднення треба вживати їжу частіше, але маленькими порціями. Сніданок та обід мають бути найоб’ємнішими прийомами їжі, а вечеря – найлегшим. До речі, якщо ви хочете схуднути, то вечеряти потрібно не пізніше 19:00–19:30 вечора.

Фізичні навантаження під час схуднення повинні бути активними, але не занадто. Якщо у вас немає можливості відвідувати спортивний зал, де фітнес-тренер підбере персональний комплекс вправ, не біда. Є безліч занять, які вам замінять тренажери. Наприклад, взимку – лижі, ковзани, а влітку – прогулянки на природі, купання, пляжний волейбол. Щоранку робіть зарядку.

Важливо! Не варто намагатися скинути одразу багато кілограмів. Користі організму це не принесе. Нормальним вважається втрата 1–2 кілограми на місяць. Щоб організм зайвий раз не потрапляв у стресову ситуацію для нього, постарайтеся утримати ту вагу, яку скинули за місяць. Так ви дасте можливість організму адаптуватися.

