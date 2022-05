Акне – серйозна проблема, яка потребує особливої ​​уваги. Найчастіше прищі з’являються на комбінованій і жирній шкірі через неправильну роботу сальних залоз. Догляд за такою шкірою повинен підбирати лікар-дерматолог. Але, знаючи свій тип шкіри, можна допомогти їй і самостійно. Про те, як вилікувати акне в домашніх умовах, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Захоплюватися вживанням кави при акне не варто. А ось робити з натуральної кави скраб – можна. Легкий кавовий пілінг очищає шкіру й трохи її підсушує.

Сода з вівсянкою також ніжно очищає шкіру. Ці продукти не викликають подразнень та алергічних реакцій. Але важливо пам’ятати, що такі натуральні скраби варто робити обережно й не використовувати під час гострих запальних процесів на шкірі обличчя.

Для приготування маски з вівсянки вам знадобиться 1 ст. л. вівсянки, яку треба змішати з 2 ст. л. окропу. Нанесіть на 15 хвилин і змийте теплою водою. Такий засіб актуальний для порятунку шкіри від вугрів і сухості.

Солодощі при вугровій хворобі повинні бути в раціоні в обмеженій кількості. Але мед – зовсім інша справа. Як його використовувати? Мед – це антисептик, який допоможе не тільки боротися з інфекцією, а й зніме подразнення на шкірі. А маска, що включає в себе 1 ст. л. лимона і 1 ст. л. меду, добре бореться з чорними цятками.

Лимонний сік містить у собі дуже багато вітаміну С, він дезінфікує, висвітлює почервоніння та дбайливо очищає шкіру. Можна спробувати нанести лимонний сік на проблемні зони очищеної шкіри. Після того, як він вбереться, необхідно вмитися та нанести крем.

Сік алое також має потужну загоювальну, протизапальну, антибактеріальну, очищувальну і лікувальну дію.

Календула має протизапальні, антибактеріальні та антивірусні властивості. При використанні спиртової настоянки – припікання тільки прищів, протирання місць почервоніння шкіри. Не рекомендовано протирати такою настоянкою все обличчя – спирт може пересушити шкіру. Для протирання обличчя необхідно використовувати відвар або лосьйон на основі календули.

Спорт – невід’ємна частина здорового способу життя. А здоровий спосіб життя – здорова шкіра обличчя. По-перше, заняття спортом нормалізують рівень гормонів. По-друге, знімають стрес (прищі часто з’являються при підвищенні в крові гормону стресу – кортизолу, який впливає на активне вироблення залозами шкірного сала). Звичайно, рясне потовиділення може погіршити акне. Необхідно дотримуватися правил гігієни і обов’язково приймати душ і вмиватися після спортзалу.

Дуже важливо під час лікування прищів використовувати сонцезахисний крем. Практично всі лікарські засоби для лікування прищів руйнують верхній захисний шар шкіри та роблять її чутливою й беззахисною, що може викликати опіки та пігментацію. Якщо ви приймаєте антибіотики, користуєтеся кислотами та іншими засобами для лікування прищів, які роблять шкіру чутливою, вам просто необхідний спеціальний сонцезахисний крем. Найголовніше – він повинен бути легким, не жирнити шкіру й захищати її.

Те, як ми харчуємося, позначається на стані нашої шкіри. Високовуглеводне харчування – білий хліб, паста, торти, печиво, крекери та чипси – викликає збій у гормональній системі. А це в свою чергу веде до погіршення стану шкіри. Такі вуглеводи підвищують рівень цукру у крові й виробництво інсуліну. Крім того, підвищується вироблення шкірного сала, яке закупорює пори. Результат: активність бактерій підвищується, і на вашій шкірі з’являються вугрі.

Він дійсно може допомогти при вугровій хворобі. Деякі дослідження говорять про те, що в чаї містяться мікроелементи, які знижують вироблення жирів у клітинах, що зменшує засолювання пор шкіри, зменшуючи ймовірність виникнення вугрів і прищів і підсушуючи вже наявні. Крім того, виявилося, що катехін має ще й антиканцерогенні та антибактеріальні властивості.

Вмиватися – це обов’язково, а ще воду необхідно пити, і досить багато. Звичайно, пиття не позбавить прищів. Але процес гідрації організму дуже важливий. 70% нашого тіла – це вода. Велика частина цієї рідини циркулює по тілу, доставляючи поживні речовини й вітаміни до органів, а також виводить токсини. Оскільки шкіра – найбільший орган людського тіла, недостатня кількість води відразу позначається на її стані. Токсини буквально засмічують шкіру, якщо ми банально забуваємо пити воду. І в результаті з’являється акне.

Регулярне й правильне очищення проблемної шкіри – найважливіше в боротьбі з акне. Осушення шкіри сприяє ще більшому виділенню шкірного сала й підсилює вугровий висип. Тому слід уникати застосування осушувальних препаратів й агресивного мила, які не призначені для шкіри обличчя. Чим більший PH-фактор у мила, тим сильніше воно сушить шкіру. Якщо ви вмиваєтеся милом, то вибирайте аптечні засоби для вашого типу шкіри. Те ж саме стосується тоніка, молочка та крему.

Щоб не висушувати шкіру, очищайте її призначеними для цього делікатними препаратами до трьох разів на день. Можна використовувати м`який пілінг із метою видалення старих ороговілих клітин шкіри, щоб відкрити для шкірного сала вихід назовні.

Вітамін С збільшує кількість колагену, який значно підвищує пружність шкіри та сприяє її регенерації. Крім того, він підвищує імунітет і ефективно бореться з інфекціями. Велика кількість цього вітаміну міститься в цитрусових, а також в полуниці й ананасі.

Вітамін Е значно покращує пружність підшкірних тканин, а також сприяє гарному імунітету. Цей вітамін міститься в мигдалі та арахісі, але важливо пам’ятати – велика кількість цих продуктів може викликати й зворотну реакцію.

Вітаміни групи В: по-перше, вітаміни цієї групи допомагають боротися зі стресом, який може викликати появу прищів. Також вони допомагають боротися із сухістю шкіри та підвищують регенерацію. Продукти: зелень, м’ясо, яйця, риба, цільнозернові.

