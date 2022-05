Біль у п’яті ‒ симптом, при якому слід негайно звернутися до лікаря. Не варто зволікати, адже причин його виникнення може бути багато ‒ від незручного взуття до серйозних захворювань опорно-рухового апарату. Тому своєчасна діагностика може стати рятувальним кругом. Про те, чому виникають болі в п’яті та як їх лікувати, розповідає лікар медичної служби телеканалу СТБ й експерт проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва.

Причин виникнення болю в п’ятах багато ‒ травми, системні захворювання, запальні або інфекційні процеси.

Більше на тему: Гімнастика для суглобів: вправи від Валерія Ославського

Одна з найпоширеніших причин болю в п’яті ‒ неправильне взуття. Насамперед це стосується взуття на високих підборах. Якщо ви тривалий час ходите на шпильці, це може призвести до перевантаження стопи, внаслідок чого виникають болі в п’яті. Обираючи таке взуття, пам’ятайте, що оптимальний час носіння туфель на високих підборах ‒ 3‒4 години.

Біль у п’яті також може виникати при різних травмах, передусім при травмах зв’язок гомілковостопних суглобів. Як правило, потерпілий відчуває пекучий або колючий біль. Також біль у п’яті може виникнути під час тривалої ходьби.

Більше на тему: Валерій Ославський розповів, як вибрати правильне взуття

Це невелике кісткове розростання, яке розташовується біля бугра п’яткової кістки з боку підошви або в зоні прикріплення ахіллового сухожилля.

Найчастіше поява п’яткової шпори пов’язана з віковими змінами. Пацієнт відчуває біль під час ходьбі. З перебігом захворювання болі можуть бути настільки сильними, що людина не зможе наступати на ногу. У деяких пацієнтів вона асоціюється з цвяхом у п’яті.

Таке поширене захворювання також може призвести до відчуттів важкості в ногах аба набряків. Воно проявлятися болями в стопах та п’ятах.

Плоскостопість також може призвести до болю в п’яті. Як відомо, в наша стопа виконує багато функцій, одна з яких ‒ амортизація стопи під час ходьби. Але якщо стопа нерівна, то з цією функцією вона нормально впоратися не може. Як наслідок ‒ поява болю як по всій нозі, так і в п’ятах.

При вальгусной деформації характерне хворобливе збільшення кісточки першого пальця стопи з внутрішньої сторони, а також набряклість, почервоніння та біль у стопі при навантаженнях. Як наслідок, з’являється біль у стопі та п’яті.

Це хронічний запальний процес в п’яткових м’язах. При цьому захворюванні біль виникає вранці. До вечора біль зазвичай знижується. Однак наступного дня все повторюється.

Більше на тему: Варикозне розширення вен: все про проблему

Таке захворювання найчастіше трапляється в підлітків. Це запалення ядра кістки при її формуванні. Пацієнти відчувають гострий біль у задній частині п’яти.

При цьому захворюванні біль виникає в центрі п’яти, яка трохи розпухає. Ахіллобурсит ‒ ураження сухожилля, яке при неправильному його лікуванні може викликати серйозні патології. Тому самолікуванням займатися категорично протипоказано!

Також пекельний біль можуть викликати тріщини на п’яті. Вони виникають внаслідок грибкової інфекції, цукрового діабету, порушення обміну речовин. Для того, щоб вилікувати даний симптом, насамперед потрібно встановити причину появи тріщин. До речі, іноді тріщини виникають після частого пілінгу, тож з цією косметичною процедурою слід бути обережними.

Сухий мозоль з’являється внаслідок скупчення відмерлих клітин, які призводять до ущільнення шкіри й появи натоптишів. Вирішення цієї проблеми дуже просте ‒ слід просто звернутися до хорошого косметолога.

Більше на тему: Індекс маси тіла: як порахувати свою ідеальну вагу

Для того, щоб вилікувати біль у п’яті, необхідно обов’язково звертатися до лікаря. Але справа в тому, що спектр фахівців тут досить широкий. Так, по допомогу можна звернутися до хірурга, ревматолога, травматолога, невролога або фізреабілітолога. У будь-якому випадку передусім треба проконсультуватися з терапевтом

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.