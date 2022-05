Алопеція – проблема, яка може добряче попсувати нерви. І впоратися з цією недугою не так уже й просто. Так що таке алопеція? Які причини випадіння волосся? Як називаються різні види облисіння? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Облисіння, або алопеція, – це захворювання, що характеризується випадінням наявного на голові волосся і порушенням процесу росту нового волосся. На таку недугу частіше страждають чоловіки, однак і жінок проблема не завжди оминає. Залежно від виду і форми алопеції облисіння може бути частковим або повним.

Алопеція може виникати під впливом різних факторів.

Також причини облисіння у жінок можуть бути такими:

У кожному конкретному випадку лікар повинен встановити причину випадіння волосся і розробити індивідуальний план лікування. У боротьбі із захворюванням допоможуть препарати, які чинять стимулювальний вплив на волосяні фолікули, а також частково нівелюють дію статевих гормонів. Засоби застосовують упродовж тривалого часу. Наприклад, сучасним стимулятором росту волосся є міноксидил – компонент, що міститься в препаратах для волосся, який розслаблює судини і прискорює кровообіг у волосяних фолікулах.

Займатися самолікуванням не рекомендовано: підібрана без порад лікаря терапія в деяких випадках не просто виявляється неефективною, а й призводить до ще більшої втрати волосся.

