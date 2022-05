Демодекоз — це захворювання шкіри, яке викликається мікроскопічним кліщем. Він паразитує у сальних залозах шкіри обличчя та повік, а також у волосяних фолікулах. Як позбутися підшкірного кліща? Розповідає лыкар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко.

Наявність кліща у людини вважається нормою. За статистикою близько 80% населення планети є носіями кліща. Він ніяк не проявляється протягом нашого життя. Проте цей умовно патогенний мікроорганізм може активізуватися при різкому зниженні імунітету, а також при наявності деяких системних захворювань організму.

Як правило, демодекоз розвивається у період гормонального сплеску — в підлітковому віці, під час вагітності або внаслідок стресу. Жінок хвороба вражає у 2 рази частіше, ніж чоловіків.

Пов’язано це в першу чергу з використанням косметики, що містить гормональні або інші біологічні добавки. Захворювання має хронічний характер, загострюється у весняний та осінній періоди.

Захворювання найчастіше має певну локалізацію. Зазвичай це лоб, підборіддя, носо-щічні складки.

Для початкової стадії характерні такі симптоми:

При важкій формі захворювання у товщі шкіри утворюється груба «рубцева» тканина і безліч дрібних твердих грудочок кальцію. Шкіра покривається вузликами, наривами та виразками, набуває сіруватого відтінку.

При демодекозі шкіра погано переносить контакт з водою та милом — червоніє, свербить, набрякає, з’являються нові висипання. Її стан погіршується на сонці, у солярії або в басейні з хлорованою водою.

Глибока чистка та застосування скрабів сприяють тільки розселенню збудника на нові території.

Самолікування при такому захворюванні абсолютно неефективне. Тільки кваліфікований фахівець може підібрати комплексний курс лікування, щоб усунути збудника інфекції.

На ранніх стадіях вилікувати демодекоз значно простіше, ніж боротися із запущеною формою захворювання. Необхідно обов’язково довести до кінця розпочатий курс лікування, навіть якщо всі симптоми хвороби зникли.

