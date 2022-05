Грибок нігтів на ногах: лікування та причини виникнення

У здорової людини нігті мають опуклу форму і гладку поверхню. Вигнута, шарувата, безбарвна, дуже товста або занадто тонка нігтьова пластина має насторожити. Це може виявитися ознакою грибкової інфекції. Які симптоми і причини грибка на нігтях? Як лікувати грибок? Докладно про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Наявність грибка легко визначити візуально. Перше, на що скаржаться пацієнти з грибковою інфекцією, – проблеми естетичного характеру. Нігтьова пластина тоншає, набуває брудно-жовтого або навіть чорного відтінку, легко ламається і кришиться. Однак це тільки загальна симптоматика грибка. Більшість проявів залежать від типу паразита, який оселився на нігтьовій пластині. Наприклад, через дерматофітів на нігтях з’являються жовті плями, з боків нігтів – білі смуги. Хворого турбує лущення та свербіж. Плісняві гриби вражають вже хворі нігті, а колір нігтьової пластини при цьому може змінюватися від жовтого до чорного.

Крім банального недотримання правил гігієни, причин виникнення грибка досить багато. Серед них:

Проблеми з нігтями також можуть виникати в міру дорослішання людини. Це відбувається через погіршення кровообігу внаслідок процесу старіння.

Видалення нігтя варто проводити в тому випадку, якщо мазі, таблетки та інші способи лікування стають неефективними. Рішення про це повинен приймати фахівець. Хороша новина: грибку легко запобігти, якщо вчасно розпізнати його ознаки.

