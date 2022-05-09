Рак матки і яєчників – небезпечні та поширені онкологічні захворювання жіночої статевої системи. Досить часто вони протікають без виражених симптомів, тому найкращий спосіб розпізнати хворобу на ранній стадії – регулярні профілактичні огляди в гінеколога. Однак є ряд ознак раку шийки матки та яєчників, які також слід брати до уваги. Про основні симптомирозповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Хто схильний до раку матки?

На жаль, рак матки в наш час займає четверте місце після раку молочної залози, шкіри та шлунково-кишкового тракту. У зоні ризику жінки, у яких:

діабет

гіпертонічна хвороба

вірус папіломи людини

ВІЛ

пізня менопауза й порушення менструального циклу

безпліддя

венеричні захворювання

ожиріння (ризик захворювання в 9 разів вищий, ніж за нормальної ваги)

Схильні до ризику захворіти на рак матки й жінки, які палять, а також ті, хто рано почав статеве життя й у яких багато сексуальних партнерів. До групи ризику можна віднести й жінок, у яких були ранні перші пологи.

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Перші ознаки раку шийки матки

вагінальні виділення з домішками крові, рожевого або коричневого кольору, які з’являються в період між менструаціями або у жінок, що увійшли в клімактеричний період

запалення жіночої статевої сфери (кольпіт, цервіцит)

гнійні виділення, що супроводжуються неприємним запахом

болючі відчуття під час статевого акту

більш тривала й болюча менструація

Ознаки раку шийки матки на більш пізніх стадіях

водянистий склад виділень

проблеми з сечовипусканням

збільшення лімфатичних вузлів

сильні набряки кінцівок

Ознаки й симптоми раку яєчників

Рак яєчників, як і рак матки, – поширене захворювання жінок. Найчастіше хвороба протікає без симптомів та проявляє себе лише на пізніх стадіях. У більшості випадків діагностується у молодих жінок віком до 40 років. Розвиток пухлини відбувається досить швидко.

Симптоми раку яєчників:

здуття живота

нудота

втрата апетиту

біль внизу живота

біль під час статевого акту

розлад травлення

часте сечовипускання

Щоб запобігти цим хворобам, жінкам варто регулярно відвідувати гінеколога. А головне – якщо щось почало турбувати, не тягнути з діагностикою та подальшим лікуванням.

Будьте здорові!

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