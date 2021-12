Голлівудська усмішка ‒ мрія кожного. Але як зберегти зуби здоровими, міцними та білими? У цьому вам допоможуть прості правила догляду за зубами й порожниною рота. Про те, як правильно доглядати за зубами, розповіла лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко.

Більше на тему: Неправильний прикус у дітей: як виправити і чому виникає

Хаотичне тертя зубною щіткою може порушити ріст бактеріальної бляшки на зубах. Потрібно тримати щітку під кутом 45 градусів до ділянки з’єднання ясен і зубів. Чистити зуби слід спочатку підмітальними рухами, а потім ‒ круговими. Тримати щітку потрібно, як ручку під час письма. Фінські вчені довели, що такий спосіб очищення менше пошкоджує ясна.

Найбільша кількість мікробів ховається на останніх зубах в нижньому ряду.

Більше на тему: Наслідки куріння і шкода для внутрішніх органів

Більшість людей нехтують процесом чищення й роблять із нього формальність. Щоб зберегти ротову порожнину здоровою, важливо ретельно вичищати кожну ділянку. Стоматологи радять чистити зуби вранці та ввечері від 2 до 4 хвилин. Дослідження показали, що в середньому людина витрачає на це 30 секунд свого часу.

Вона повинна мати штучну щетину із закругленими кінчиками й зручну ручку. Крім того, жорсткість щетини має враховувати особливості ваших ясен і зубів. При підвищеній чутливості зубів рекомендовано використовувати м’які щітки.

Більше на тему: Як перевірити свій імунітет?

Перед вибором пасти краще проконсультуватися з дантистом. Він оцінить стан ваших зубів та ясен, щоб підказати, чого вони потребують найбільше.

Нитка допомагає контролювати зубний наліт і вичищати залишки їжі, які скупчуються в міжзубних проміжках.

Більше на тему: Чому не можна видавлювати прищі

Занадто часте чищення зубів за допомогою зубної щітки може нашкодити емалі. Після вживання їжі достатньо прополоскати рот.

Відмовтеся від жувальних гумок взагалі або жуйте жуйку без цукру не більше 10 хвилин на день. Вона лише ненадовго освіжає подих і суттєво не сприяє гігієні ротової порожнини.

Американські вчені довели, що сир… усуває кислотний продукт нальотів. Щоравда, впоратися з цим завданням під силу тільки витриманим сирам.

Алкоголь, куріння, надмірне захоплення кавою та солодкими напоями не лише в цілому погано впливають на організм, а й погіршують стан зубів.

Більше інформації дивіться у відео!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.