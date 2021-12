Рак матки і яєчників – небезпечні та поширені онкологічні захворювання жіночої статевої системи. Досить часто вони протікають без виражених симптомів, тому найкращий спосіб розпізнати хворобу на ранній стадії – регулярні профілактичні огляди в гінеколога. Однак є ряд ознак раку шийки матки та яєчників, які також слід брати до уваги. Про основні симптомирозповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

На жаль, рак матки в наш час займає четверте місце після раку молочної залози, шкіри та шлунково-кишкового тракту. У зоні ризику жінки, у яких:

Схильні до ризику захворіти на рак матки й жінки, які палять, а також ті, хто рано почав статеве життя й у яких багато сексуальних партнерів. До групи ризику можна віднести й жінок, у яких були ранні перші пологи.

Рак яєчників, як і рак матки, – поширене захворювання жінок. Найчастіше хвороба протікає без симптомів та проявляє себе лише на пізніх стадіях. У більшості випадків діагностується у молодих жінок віком до 40 років. Розвиток пухлини відбувається досить швидко.

Симптоми раку яєчників:

Щоб запобігти цим хворобам, жінкам варто регулярно відвідувати гінеколога. А головне – якщо щось почало турбувати, не тягнути з діагностикою та подальшим лікуванням.

Будьте здорові!

