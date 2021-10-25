Ознаки раку матки та яєчників: основні симптоми
Рак матки і яєчників – небезпечні та поширені онкологічні захворювання жіночої статевої системи. Досить часто вони протікають без виражених симптомів, тому найкращий спосіб розпізнати хворобу на ранній стадії – регулярні профілактичні огляди в гінеколога. Однак є ряд ознак раку шийки матки та яєчників, які також слід брати до уваги. Про основні симптомирозповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Хто схильний до раку матки?
На жаль, рак матки в наш час займає четверте місце після раку молочної залози, шкіри та шлунково-кишкового тракту. У зоні ризику жінки, у яких:
- діабет
- гіпертонічна хвороба
- вірус папіломи людини
- ВІЛ
- пізня менопауза й порушення менструального циклу
- безпліддя
- венеричні захворювання
- ожиріння (ризик захворювання в 9 разів вищий, ніж за нормальної ваги)
Схильні до ризику захворіти на рак матки й жінки, які палять, а також ті, хто рано почав статеве життя й у яких багато сексуальних партнерів. До групи ризику можна віднести й жінок, у яких були ранні перші пологи.
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Перші ознаки раку шийки матки
- вагінальні виділення з домішками крові, рожевого або коричневого кольору, які з’являються в період між менструаціями або у жінок, що увійшли в клімактеричний період
- запалення жіночої статевої сфери (кольпіт, цервіцит)
- гнійні виділення, що супроводжуються неприємним запахом
- болючі відчуття під час статевого акту
- більш тривала й болюча менструація
Ознаки раку шийки матки на більш пізніх стадіях
- водянистий склад виділень
- проблеми з сечовипусканням
- збільшення лімфатичних вузлів
- сильні набряки кінцівок
Ознаки й симптоми раку яєчників
Рак яєчників, як і рак матки, – поширене захворювання жінок. Найчастіше хвороба протікає без симптомів та проявляє себе лише на пізніх стадіях. У більшості випадків діагностується у молодих жінок віком до 40 років. Розвиток пухлини відбувається досить швидко.
Симптоми раку яєчників:
- здуття живота
- нудота
- втрата апетиту
- біль внизу живота
- біль під час статевого акту
- розлад травлення
- часте сечовипускання
Щоб запобігти цим хворобам, жінкам варто регулярно відвідувати гінеколога. А головне – якщо щось почало турбувати, не тягнути з діагностикою та подальшим лікуванням.
Будьте здорові!
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