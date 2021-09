Більшість людей часто не звертають уваги на прискорене серцебиття, списуючи його на стреси, яких достатньо в повсякденному житті. Лікарі попереджають: недуга зовсім не така безневинна, як може здатися на перший погляд. З нею слід бути дуже обережним. Чому виникає тахікардія та як з нею боротися? Про це розповідають лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Тахікардія – це одне з найпоширеніших порушень серцевого ритму. Хвороба характеризується надмірно частим серцебиттям у стані спокою. Зазвичай у дорослих в нетривожному стані частота серцевих скорочень становить від 60 до 100 ударів за хвилину (деякі лікарі вважають верхньою межею здорового серцебиття 90 ударів за хвилину). Поріг нормальної частоти серцевих скорочень залежить від віку людини.

Більше на тему: Як підвищити імунітет

Насамперед слід зазначити, що тахікардія – це, швидше, симптом, ніж самостійне захворювання. Причини виникнення можуть бути найрізноманітнішими. Щоб розробити схему лікування, фахівець повинен виявити і усунути ці фактори.

У здорових людей тахікардія виникає:

У дітей дошкільного віку тахікардія вважається фізіологічною нормою.

Водночас деякі патологічні стани нерідко супроводжуються саме тахікардією.

Більше на тему: ВІЛ-інфекція: перші симптоми та стадії захворювання

Найчастіше тахікардія пов’язана з порушенням генерації електричних імпульсів, що керують ритмом серцевих скорочень. Такі порушення можуть бути викликані низкою причин. Серед них:

Внаслідок прискореного серцебиття ефективність роботи серця знижується. Це призводить до погіршення постачання кров’ю органів і частин тіла, включаючи саме серце. При тахікардії спостерігається збільшена потреба міокарду в кисні. Якщо такий стан триває довго, він може спровокувати серцевий напад через відмирання клітин, викликане нестачею кисню.

У деяких пацієнтів може не спостерігатися ніяких симптомів або ускладнень, пов’язаних з тахікардією. Проте такий стан значно збільшує ризик інсульту, раптової зупинки серця або смерті.

В цілому виділяють такі симптоми тахікардії:

Вердикт про наявність захворювання виносять на підставі результатів огляду і опитування пацієнта, а також після проведення низки медичних досліджень, які можуть включати:

1. Аналізи

2. Електрокардіограму (ЕКГ)

3. Холтерівське моніторування

4. Реєстратор подій

5. Електрофізіологічні дослідження

6. Ортостатичні дослідження

Варіанти лікування тахікардії залежать від віку пацієнта, стану загального здоров’я і деяких інших чинників. Терапія направлена ​​на нормалізацію частоти серцебиття, запобігання подальших епізодів тахікардії, а також на зниження ризику можливих ускладнень. На ефективність лікування багато в чому впливає правильне встановлення причини недуги.

Більше на тему: Як зберегти молодість і красу: поради Даші Трегубової

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.