Підвищений тиск ‒ дуже поширена проблема, з якою стикається більшість людей. Стреси та шкідливі звички призводять до того, що підвищений артеріальний тиск діагностують у половини молодих людей. Він викликає слабкість, головний біль, а також може спровокувати інсульт і навіть інфаркт. Як знизити високий тиск? Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Гіпертонія часто не має яскраво виражених симптомів, проте вона може спровокувати появу інсульту або інфаркту. Артеріальний тиск вимірюють у форматі двох чисел. Наприклад, 120/80. Перше число ‒ систолічний тиск ‒ говорить про те, як сильно (в міліметрах ртутного стовпа) тисне на стінки судин кров під час удару серця. Друге ‒ діастолічний ‒ фіксує тиск крові в момент, коли серце відпочиває між ударами.

Високий тиск ‒ проблема складна й небезпечна. Тому, якщо вас часто турбує підвищений тиск, ми радимо звернутися до лікаря. Залежно від ступеню тиску, терапевт підбере для вас індивідуальний профілактичний план лікування.

Ну, а поки ви ще не встигли записатися на прийом до лікаря, ми пропонуємо вам кілька простих способів, які допоможуть полегшити симптоми при високому артеріальному тиску.

Дихайте глибоко. За даними медичних досліджень, глибоке дихання ‒ дієвий спосіб знизити тиск. Правильне дихання протягом п’яти хвилин збільшить приплив крові до тканин. За рахунок цього тиск знизиться.

Зробіть теплу ванночку. Налийте в миску або ванну теплу воду (приблизно 45 °C) і занурте на 10 хвилин руки й ноги. Завдяки температурі води судини в руках і ногах розширяться, а тиск ‒ знизиться.

Потримайте руки під холодною проточною водою. Прохолодна (не крижана!) вода знизить частоту серцевих скорочень, а це, в свою чергу, зменшить тиск.

Випийте теплий чай із м’ятою. Чай з дрібки м’ятного листя, залитого окропом на 10 хвилин, допоможе знизити артеріальний тиск. Тільки пити напій потрібно теплим і невеликими ковтками.

Зробіть компрес із яблучним оцтом. Прикладіть до ніг на 10‒15 хвилин змочену в яблучному оцті марлю. Як показують дослідження, в яблучному оцті містяться речовини, які можуть знижувати тиск.

Прийміть валер’янку. Або препарати на її основі, наприклад, корвалол. Валеріана ‒ потужне заспокійливе, яке допомагає організму впоратися зі стресом. Серце почне битися спокійніше ‒ і артеріальний тиск знизиться. Важливо: при прийомі не перевищуйте дозу, зазначену в інструкції!

Ми ще раз акцентуємо увагу на тому, що боротися з підвищеним тиском слід за допомогою кваліфікованих фахівців. Способи, перелічені вище, служать лише допоміжним засобом та полегшать стан тільки на деякий час.

