Чому погіршується зір і як цього уникнути

Давно відомо, що читання при поганому освітленні, багатогодинна робота за комп’ютером або безперервний перегляд телепередач дуже шкідливі для очей. Коли зір починає погіршуватися, найбільш частою реакцією є сумні думки про те, що настав час купувати окуляри. Чому погіршується зір та як цього уникнути? Про це розповідають лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Зорові навантаження і вік, безумовно, мають значення, коли зір падає. Але причини поганого зору не обмежуються одними віковими змінами або роботою за комп’ютером. Інакше всі люди, досягнувши якогось певного віку, автоматично б втрачали зір, а це не так.

Перелічимо основні, найбільш поширені причини погіршення зору.

Під час роботи зір неминуче до кінця дня дещо знижується. Ризик зростає, якщо доводиться весь час напружувати очі, якщо накопичується загальна втома. Також він погіршується, коли ми переживаємо стрес, безсоння, нестачу вітамінів та не дотримуємося правильного харчування.

Тому можуть прогресувати аномальні рефракції — короткозорість, далекозорість, астигматизм.

Із віком може відбуватися атрофія сітківки. Однією з найбільш частих причин погіршення зору є катаракта (помутніння кришталика ока). Ще одна можлива причина — глаукома. Розвиток глаукоми супроводжується болем в очах та появою райдужних кіл при погляді на джерело світла. Також погіршення зору може виникнути від травми ока.

Різке погіршення зору на обох очах може бути наслідком порушень центральної нервової системи, а падіння зору на одному оці — пояснюватися порушенням кровопостачання.

Зниження функції зору може бути викликано прийомом деяких лікарських препаратів. Воно може також пояснюватися отруєнням та навіть інфекційними захворюваннями. В останньому випадку погіршення зору — лише один з багатьох важких симптомів.

При значному погіршенні зору за короткий період необхідно терміново звернутися до офтальмолога. Також допомога лікаря необхідна, якщо зниження зору супроводжується болем в оці, набряком та почервонінням ока.

Гостроту зору треба перевіряти регулярно. Якщо немає яких-небудь проблем із зором, то в залежності від віку зір слід перевіряти з такою періодичністю (нижче наведені узагальнені рекомендації різних фахівців):

Зазначені терміни носять рекомендаційний характер. Їх слід дотримуватися у випадках, коли немає ніяких проблем із зором. При наявності зорових порушень лікар може призначити більш часте відвідування кабінету лікаря-офтальмолога.

Звична всім і дуже ефективна таблиця букв різного формату, по якій гостроту зору визначають лікарі, сьогодні можуть собі дозволити усі. Її можна придбати або ж роздрукувати з інтернету. Вам необхідно повісити таблицю на відстані 5-ти метрів від того місця, з якого ви будете читати знаки.

Відійшовши від таблиці на потрібну відстань, починаємо читати зверху вниз літери. У таблиці 12 рядків. Якщо вам вдасться прочитати перші 10, вас можна привітати — ваш зір відповідає бажаною 1.

Для тих, кому не вдалося виконати завдання повністю, потрібно поступово наближатися до таблиці. Заміряти кінцеву відстань, з якої ви зможете побачити усі необхідні символи.

