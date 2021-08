Щастя материнства нерідко затьмарюється зміною зовнішнього вигляду жінки. Молодій мамі дуже хочеться бути красивою, привабливою та сексуальною. Однак стриї (розтяжки), які з’являються на стегнах, животі та грудях, ніяк не дають можливості здійснити свої бажання. А їх забарвлення ‒ біле, червоне або фіолетове ‒ і зовсім псує настрій. Про те, як боротися з розтяжками, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Більше на тему: Що не можна використовувати для лікування прищів

Стриї ‒ це вузькі смужки або лінії шкіри, найчастіше розташовані паралельно, що сформувалися через надрив волокна дерми. Розтяжки (стриї) ‒ це результат розтягування шкіри внаслідок гормональних змін. У тонкої шкіри можуть виникнути внутрішні надриви, які заміщаються сполучною тканиною. По суті, це рубцеві тканини. Інколи стриї зовсім не є свідченням перенесеної вагітності. Вони виникають і в підлітків, і у спортсменів, при різкій зміні маси тіла, ендокринних захворюваннях. Часто стриї бувають обумовлені генетично.

Розтяжки можуть з’явитися в будь-якому місці тіла, але частіше за все ‒ у різних місцях локалізованої жирової тканини: в ділянці живота, особливо навколо пупа, в зоні грудей, плечей, пахв, спини, стегон та сідниць.

Самі по собі розтяжки безпечні. Однак необхідно розібратися в причинах їх появи. Якщо стриї утворилися не в зв’язку з вагітністю і їх поява супроводжується підвищенням артеріального тиску, зміною маси тіла, появою волосся на грудях, обличчі, спині ‒ обов’язково потрібно показатися ендокринологу. Наприклад, стриї можуть бути одним із симптомів гормонального порушення при так званому синдромі Іценко ‒ Кушинга, коли корою наднирників виробляється надмірна кількість гормонів. При цьому захворюванні стриї значно більші за розмірами та виникають навіть на обличчі та шиї.

Більше на тему: Як правильно схуднути?

Повністю видалити розтяжки, на жаль, неможливо, однак зробити їх майже непомітними цілком реально. Дуже популярне в боротьбі з розтяжками шліфування. Під час такої процедури видаляються поверхневі шари шкіри, що створює враження її вирівнювання -‒ контраст між тканинами в зоні розтяжки й сусідніми ділянками шкіри стає менше. Для тих, у кого стриї малопомітні, підійдуть спеціальні креми. Деяким жінкам косметолог може запропонувати мезотерапію.

Запобігти появі розтяжок можна за допомогою кремів, що містять ефірні олії, екстракти рослин, колаген і еластин. Із домашньої аптечки можна порекомендувати оливкову олію ‒ ефективний натуральний профілактичний засіб від утворення розтяжок.

Вагітним для профілактики розтяжок підійдуть контрастний душ та масаж спеціальною щіткою. Також бажано використовувати креми, що перешкоджають появі розтяжок.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.