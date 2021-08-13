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Які маски для росту волосся можна робити в домашніх умовах?

13.08.2021

На голові людини росте від 100 000 до 150 000 волосинок. Але при цьому в день ми можемо втрачати від 100 до 120. Випадіння волосся – природний процес. Проте багато жителів планети незадоволені станом своїх локонів. Які маски для росту волосся можна робити у домашніх умовах? А також корисні поради від лікаря проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерини Безвершенко читайте у нашому матеріалі.

Woman with Clear Skin and Long Healthy Hair Holding Green Aloe Leaf

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Перший тривожний дзвіночок проблем з волоссям та шкірою голови – велика кількість волосся, яке залишається на гребінці.

«Волосся потрібно розчісувати більше одного разу на день, – каже Катерина Безвершенко. – Це потрібно для того, аби посилити кровообіг у шкірі голови, інакше шкірне сало, яке виробляється сальними залозами, не зможе розподілитися по всій довжині волосся і через це їх кінчики будуть сухими. Їм просто не буде вистачати підживлення й шкірного сала».

Також Катерина не рекомендує розчісувати волосся мокрим: «В цей час волосся дуже слабке, важке, легко ламається й виривається».

Поради для тих, хто фарбує волосся

  • Використовуйте фарбу, яка не містить аміак та перекис водню (нестійкі фарби).
  • Стійкими фарбами користуйтеся не частіше одного разу на 5–7 тижнів.
  • Якщо потрібно пофарбувати коріння волосся, то фарбуйте тільки ті ділянки, які відросли.

Homemade coconut products on white wooden table background. Oil,

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Маски для росту волосся

Маска для росту волосся  з реп’яхової олії

Змішайте 2 ст. л. реп’яхової олії з 1 яєчним жовтком. Нанесіть по всій довжині волосся. Потім замотайте волосся рушником і ходіть так 1 годину. Після маски добре вимийте волосся шампунем.

Маска для росту волосся з коньяком

Змішайте у рівних пропорціях сік алое, мед, коньяк та 1 яєчний жовток. Нанесіть по всій довжині волосся на 1 годину. Змийте за допомогою шампуню.

Маска для росту волосся з алое

Змішайте 1 ст. л. соку алое, 1 ст. л. лимонного соку та 1 яєчний жовток. Нанесіть на волосся й залиште під рушником на 30 хвилин. Змийте з шампунем.

Маска для росту волосся з натуральної олії

Підігрійте на водяній бані 4 ст. л. натуральної олії (реп’яхова, оливкова, мигдальна, жожоба, можна суміш) на середню довжину і густоту волосся. Втирайте в коріння, потім змастіть кінчики, а залишки розподіліть по всій довжині. Потримайте 1,5–2 години під плівкою та теплим рушником. Змийте шампунем.

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Ці маски підживлять волосся та трохи його зміцнять. Однак важливо пам’ятати! Є проблеми волосся й шкіри голови, які неможливо вирішити самостійно. В такому разі не варто займатися самолікуванням, а краще одразу звернутися до фахівця  дерматолога або лікаря-трихолога.

Краса волосся залежить від здоров’я. Бережіть його та вчасно звертайтеся до фахівців!

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