Ртуть ‒ надзвичайно небезпечна хімічна речовина. Розбитий термометр ‒ найпоширеніша причина потрапляння шкідливих випарів у повітря приміщень. Ці випаровування можуть завдати колосальної шкоди людині. Як прибрати ртуть, якщо ви випадково розбили термометр вдома? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Ртуть небезпечна насамперед своїми токсичними випаровуваннями. Її випари поступово отруюють повітря й організм людини. Отрута з ртуті є кумулятивною, тобто такою, що поступово накопичується в організмі. А це може викликати хронічну ртутну інтоксикацію, що провокує появу таких захворювань, як анемія, стоматит, дерматит, головний біль, проблеми зі шлунком, нирками, тремтіння в кінцівках. Саме тому, в разі якщо у вас вдома випадково розбився термометр, потрібно негайно вжити заходів і прибрати ртуть.

Після того, як вся видима ртуть прибрана, необхідно обов’язково зателефонувати в службу порятунку або комунальну службу, яка зможе зробити професійну дезінфекцію приміщення.

