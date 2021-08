Рано чи пізно в житті кожної представниці прекрасної статі настає період, коли репродуктивна функція починає поступово згасати. Цей природний процес розвитку жіночого організму називається клімаксом. Чому він настає? Які його симптоми? Як відстрочити та пережити клімакс? Про це розповіла лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко.

Про настання клімаксу можна говорити, якщо у жінки протягом 12 місяців поспіль немає менструації. Це відбувається внаслідок того, що яєчники припиняють свою роботу, а в крові знижується рівень жіночих гормонів — естрогену та прогестерону.

Зазвичай перші ознаки менопаузи у більшості жінок починають проявлятися у 45–50 років. Також відомі випадки раннього (до 40 років) і пізнього (після 55 років) клімаксу. Точний вік припинення репродуктивних можливостей залежить від індивідуальних особливостей організму. Крім того, на те, коли у вас почнеться клімакс, може впливати спадковість.

Економія яйцеклітин (коли у жінки овуляція не настає), гормональні контрацептиви (призначають до 35 років, потім виникає ризик тромбозу) і народження дітей (період вагітності та лактації затримує овуляцію) можуть відстрочити настання кліммаксу.

Нездоровий спосіб життя і погана генетика сприяють початку клімаксу. Тим, хто хоче довше підтримувати високий рівень жіночих гормонів, слід збалансувати раціон харчування, відмовитися від шкідливих звичок, висипатися і займатися помірними фізичними навантаженнями.

Коливання рівня гормонів впливають на вагу жінки. Але дієта в такий період буде лише додатковим стресом. Краще просто не переїдати, а витрачати калорії помірними фізичними навантаженнями. До речі, заняття спортом підвищують вироблення серотоніну в організмі й допомагають боротися з емоційними перепадами.

Це препарати, які підтримують рівень гормонів після зниження їх природнього вироблення. Але вибирати їх треба обережно і лише під контролем лікаря, тому що є ряд протипоказань (онкологія, порушення згортання крові, проблеми з печінкою, маткові кровотечі).

Це більш природній аналог гормонозамісної терапії. Тобто рекомендовано вживати в їжу рослини, які містять речовини, схожі за складом та дією з жіночими гормонами.

