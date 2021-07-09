Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли, які вправи потрібно робити для профілактики варикозу. Перед заняттями вони рекомендують недовго посидіти навпочіпки, кожну вправу повторювати 4–8 разів (якщо не зазначено інше). Та головне – не перестаратися: якщо ви погано почуваєтесь, кількість повторів можна зменшити.

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Вправи для профілактики варикозу стоячи

Станьте прямо, стопи на прямій лінії. Піднімайтеся навшпиньки і повільно опускайтеся. Повторіть 20–30 разів. Тепер розведіть носки нарізно, а п’яти поставте разом. Знову 20—30 підйомів навшпиньки. Повторіть те саме зі зведеними носками і розведеними п’ятами. Походіть на місці, не відриваючи носки від підлоги. Ноги разом, руки по швах. На повільному видиху відведіть плечі назад. На вдиху розслабте їх і нахиляйте голову вперед. Початкове положення — те саме. На вдиху підніміть руки вгору і станьте навшпиньки. На видиху — поверніться у вихідне положення. Початкове положення — те саме. На вдиху підніміть руки вгору і станьте навшпиньки . На видиху підніміть ногу так, щоб ви опинилися в позі «ластівка». Те саме — з іншою ногою.

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Вправи для профілактики варикозу лежачи на спині

Зігніть ноги в колінах і крутіть педалі уявного велосипеда. Зігніть ноги в колінах, стопи покладіть на сидіння стільця. По черзі згинайте і розгинайте то праву, то ліву ступню. Початкове положення — те саме. Крутіть стопами і гомілками вліво-вправо, не відриваючи їх від стільця. Руки — вздовж тіла. Підніміть угору прямі ноги, покрутіть стопу вліво-вправо, потім — від себе і на себе. Ноги разом. Повільно станьте в стійку на лопатках, розведіть ноги, помахайте ними і поверніться у вихідне положення. Ноги разом. На вдиху зігніть ліву ногу і підтягніть коліно до грудей. На видиху випряміть її вертикально вгору і опустіть. Повторіть із правою ногою. Не відриваючи стопи від підлоги, зігніть ноги в колінах, руки покладіть на стегна. На вдиху піднімайте голову і корпус, руками тягніться до колін або за них. На видиху повільно поверніться у вихідне положення. Руки по швах уздовж тіла, зігніть ноги в колінах, не відриваючи стопи від підлоги. Повільно видихаючи, втягуйте живіт, вдихаючи — надувайте його.

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Вправи для профілактики варикозу лежачи на боці

Спочатку вправи виконуються на лівому боці, потім — на правому.

Ноги прямі. Спираючись на ліву руку, поставте праву стопу на підлогу перед лівим коліном і захопіть правою рукою гомілку. Ліву стопу зігніть на себе і підніміть ліву ногу. Повільно опустіть. Виконуйте 5—10 разів. Ноги прямі, спирайтеся на лівий лікоть, долоні обох рук на підлозі. Зігніть ліву ногу, а праву витягніть уперед і зігніть у стопі, якомога далі потягнувши кінчики пальців на себе. Напружте ноги, підніміть праву ногу вгору, потім повільно опускайте її, але не кладіть на підлогу. Повторіть 10—15 разів.

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