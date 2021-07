Вправи для профілактики варикозу

Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли, які вправи потрібно робити для профілактики варикозу. Перед заняттями вони рекомендують недовго посидіти навпочіпки, кожну вправу повторювати 4–8 разів (якщо не зазначено інше). Та головне – не перестаратися: якщо ви погано почуваєтесь, кількість повторів можна зменшити.

Більше на тему: Варикозне розширення вен: профілактика

Більше на тему: Кісточки на ногах: лікування та причини виникнення

Більше на тему: Як вибрати правильне взуття

Спочатку вправи виконуються на лівому боці, потім — на правому.

Більше на тему: Що таке гематома і як її лікувати

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.