Домашня аптечка повинна бути вдома обов’язково. Але, на жаль, кожен із нас по-своєму розуміє її склад. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» склали перелік препаратів, які обов’язково повинні бути в аптечці кожного. А також дали кілька рекомендацій про те, які ліки варто приймати при тій чи іншій хворобі. Подробиці читайте в нашому матеріалі.

Кетанов, темпалгін

При болях у животі застосовувати знеболюючі препарати не варто до консультації з лікарем. Оскільки після того, як біль вщухне, буде важко визначити, чому він виник.

Кларитин, Діазолін, Тавегіл, Супрастин – при алергії.

Валідол, Нітрогліцерин, Карвалол – при серцевих болях, стенокардії тощо.

Но-Шпа, Спазмалгон – для зняття спастичних болів і при болісних менструаціях.

