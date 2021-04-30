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Індекс маси тіла: як визначити свою ідеальну вагу

30.04.2021

Останнім часом ставлення українців до свого здоров’я змінилося в кращу сторону. Багато людей переходять на правильне харчування, намагаючись скинути зайву вагу. Але як визначити ідеальну масу тіла? Для цього потрібно скористатися розрахунком ІМТ – індексу маси тіла. Про те, як правильно обчислити формулу індексу маси тіла, розповідають експерти проекту «Я соромлюсь свого тіла».

У медичному аспекті для діагностики відхилень маси тіла від нормальних величин використовується показник, який називається індексом маси тіла (ІМТ).

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Формула обчислення індексу маси тіла (ІМТ)

Результат визначає співвідношення ваги та росту у квадраті.

Формула ваги виглядає дуже просто:

ІМТ = m/h²,

де m – маса тіла людини (в кілограмах),

а h – зріст людини (в метрах).

Який індекс маси тіла за нормальної ваги?

За нормальної маси тіла ІМТ повинен бути в діапазоні від 19 до 25. Показники менше нижньої межі можуть сигналізувати про дефіцит маси тіла або анорексію, а показники вище – про надмірну вагу і ожиріння.

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Ступені ожиріння залежно від ІМТ:

  • ІМТ від 25,1 до 29,9 відповідає надлишковій масі тіла (передожиріння)
  • ІМТ від 30,0 до 34,9 – 1-й ступінь ожиріння
  • ІМТ від 35,0 до 39,9 – 2-й ступінь ожиріння
  • ІМТ більше 40 – 3-й ступінь ожиріння
  • ІМТ більше 50 говорить про суперожиріння.

Слід пам’ятати, що ІМТ не є достовірним для:

  • дітей із незавершеним періодом росту
  • осіб старших 65 років
  • спортсменів і осіб із дуже розвиненою мускулатурою
  • вагітних жінок

Які наслідки високого ІМТ?

формула идеального веса

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Надмірна вага позначається на роботі майже всіх органів і систем. Серцево-судинні та респіраторні захворювання, цукровий діабет, гіпертонія, гормональні порушення – неповний перелік проблем, із якими стикаються пацієнти з ожирінням. Щоб зберегти та поліпшити здоров’я, дуже важливо нормалізувати показник індексу маси тіла до допустимих меж. Однак головне правило – вага повинна знижуватися поступово. Так, у перші шість місяців не рекомендовано худнути більше ніж на 10% від загальної маси тіла.

Домогтися потрібного результату можна завдяки збалансованому раціону та регулярним фізичним навантаженням. Однак перш ніж вносити будь-які корективи у свій звичний розпорядок дня, обов’язково треба проконсультуватися з лікарем.

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