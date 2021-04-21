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Як зрозуміти, що у вас глисти?

21.04.2021

Глисти – це група представників нижчих червів, які можуть мешкати в організмі людини. Вони спричиняють паразитарні захворювання – гельмінтози. Багато хто вважає, що заразитися глистами – складно. Однак це неправда. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла»» розповіли, як можна зрозуміти, що у вас глисти. Деталі – в нашому матеріалі.

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Глисти поділяють на три класи:

  • круглі черви;
  • стрічкові черви;
  • сисуни.

Поширеність різних гельмінтозів серед деяких категорій населення неймовірно велика: серед дітей — гострики, серед мисливців — трихінельоз, у рибалок та любителів риби — дифілоботріоз.

Більше того, за наявності глистів у людини симптоми не завжди проявляються, якщо і виникають, то часто маскуючись під інші захворювання печінки, шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура тощо, від яких людина може роками лікуватися і не знати справжньої причини такого нездужання.

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Симптоми зараження гельмінтами

Скарги людей, в організмі яких оселилися паразити, можуть бути дуже різноманітними:

  • порушення травлення, підвищене газоутворення, нестійкі випорожнення, часті болі в животі, свербіж в області заднього проходу;
  • біль і запалення в суглобах;
  • висипання на шкірі, свербіж;
  • слабкість, стомлюваність, випадіння волосся, знижений рівень гемоглобіну;
  • психічна пригніченість, дратівливість, тривога, скрипіння зубами і слинотеча уві сні, безсоння та інші порушення сну;
  • погане самопочуття без видимих ​​причин і діагнозу.

Підвищення чутливості до алергенів теж може бути наслідком діяльності глистів. Вважається, що більше половини всіх алергічних реакцій і навіть випадки бронхіальної астми можуть бути пов’язані з існуючим або колись пережитим гельмінтозом.

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