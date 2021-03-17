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Найпоширеніші причини випадіння волосся

17.03.2021

Однією з пацієнток лікарів проєкту  «Я соромлюсь свого тіла» стала жінка, у якої практично випало все волосся на голові. Ситуація виявилася настільки складною, що пацієнтка змушена була носити перуку і навіть поміняла роботу, щоб менше перебувати в оточенні людей. Які причини випадіння волосся — читайте в нашому матеріалі.

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У середньому в людини щодня випадає 40—100 волосин. Життя будь-якої волосини має три стадії: зародження і формування цибулини; формування волосини; в’янення цибулини і випадіння волосини. Якщо в цьому процесі щось порушується, втрата волосся стає більш значною, що може призвести до часткового облисіння.

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Причини випадіння волосся у жінок

  • Слабкий імунітет;
  • нестача в організмі заліза;
  • реакція на вживання лікарських препаратів;
  • порушення на гормональному рівні, хіміотерапія і вживання різних гормональних препаратів;
  • різні інфекційні захворювання шкіри голови;
  • недостатнє постачання кров’ю коренів волосся і шкіри голови;
  • недостатньо насичене вітамінами і мікроелементами харчування;
  • наслідки пережитих стресів;
  • вплив забрудненого довкілля і агресивних зовнішніх факторів;
  • вплив високих і низьких температур.

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Причини випадіння волосся в чоловіків

  • Спадковість (пов’язана з облисінням);
  • системні захворювання;
  • збій у роботі імунної системи;
  • нестача мікроелементів, вітамінів, амінокислот;
  • неправильний спосіб життя і харчування.

Як лікувати випадіння волосся

Категорично заборонено займатися самолікуванням. Треба звернутися до лікаря, пройти обстеження, щоб виявити першочергову причину випадіння волосся, і лише після цього почати лікування.

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