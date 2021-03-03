Вірус грипу — один із найпоширеніших, але водночас невивчених. Лікарі «Я соромлюсь свого тіла» вже розповідали, чим відрізняється грип від ГРВІ та ГРЗ. А сьогодні поговоримо про особливості вірусу грипу. Якими цікавими фактами про грип після свого експерименту поділилася Катерина Безвершенко?

Вірус грипу можна заморозити, і йому це не зашкодить.

За температури близько нуля вірус зберігається до місяця. Саме тому пік захворюваності припадає на відлигу. Зате звичайне мило вбиває вірус грипу наповал, так само діє висушування й температура вище 70 оС.

Отримавши зарплату паперовими грошима або знявши гонорар з пластикової картки, можна легко захворіти на грип.

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Учені з’ясували, що грошові купюри є бездоганним розсадником інфекції. Грип зберігається на них понад два тижні. Тому гроші у деяких країнах друкують на папері з антисептичними властивостями, а в Японії гроші перуть за температури 200 оС у спеціальній пральній машині.

Найкраща вакцина від грипу для немовляти — молоко його мами.

Якщо жінка захворіла на грип, не можна відлучати дитину від грудей. Антитіла з материнського молока передаються маляті під час годування. Малюк ніколи не підхопить грип від матері!

Таблетки від температури допомагають грипу поширюватися організмом.

Адже нормальна або злегка підвищена температура тіла — це рай для вірусу. При задовільному самопочутті приймати жарознижувальне дорослим рекомендовано тільки за температури вище 39 оС, а дітям — 38,5 оС.

Більше про експеримент дізнаєтеся з відео:

Video: Вірус грипу: цікаві факти Як вірус грипу потрапляє в організм? При якій температурі вірус грипу гине? Найцікавіші факти і особливості вірусу грипу ви знайдете в нашому матеріалі

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