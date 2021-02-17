Перша допомога при алкогольному отруєнні
17.02.2021
Щороку в Україні від отруєння алкоголем помирає понад 4000 людей. У більшості випадків перша допомога не була надана вчасно. Як допомогти собі або іншій людині при алкогольному отруєнні? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Перша допомога при алкогольному отруєнні
Основних правил усього два:
- викликати блювання за допомогою натискання на корінь язика (якщо потрібно, цю процедуру можна повторювати доти, доки не стане краще);
- стежити, щоб блювота не потрапила до дихальних шляхів (небезпека задухи).
Як допомогти собі при блюванні, пов’язаному з алкогольним отруєнням
Якщо неприємність уже сталася, вам під силу зробити все, щоб нейтралізувати наслідки вживання міцних напоїв максимально швидко і з найменшою шкодою. Після алкогольного отруєння важливо:
- не навантажувати організм їжею та ліками;
- добре виспатися;
- пити водно-сольові розчини, щоб запобігти зневодненню організму;
- вживати протизапальні трави (календула, ромашка, а також шипшина, багата на вітамін С);
- за потреби вживати сорбенти.
Чого не треба робити при алкогольному отруєнні:
- вживати алкоголь знову (похмелятися);
- виконувати важкі фізичні навантаження;
- приймати холодний душ (через зниження температури порушується терморегуляція й організм втрачає пристосовність до різких перепадів температур).
Будьте здорові!
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