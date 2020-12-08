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Як правильно доглядати за вухами?

08.12.2020

Здавалося б, чищення вух – справа нехитра. Але як не дивно, багато людей роблять це зовсім неправильно і навіть не здогадуються про свої помилки. Наприклад, чи знали ви про те, що засовувати у вухо ватяні палички категорично не можна? Чому? І як же тоді правильно доглядати за вухами? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла»

как правильно чистить уши

Те, як більшість із нас звикли доглядати за своїми вухами, – неправильно. Гігієнічної чистки потребує лише вушна раковина. А ось засовувати у вухо ватяні палички чи сірники з ватою – шкідливо й небезпечно. Ви не лише можете пошкодити слуховий канал, а й проштовхуєте сірку вглиб, через що утворюються сірні пробки.

Сірка, яку виробляють сальні та сірчані залози, – зовсім не бруд, як багато хто й досі вважає. Вона виконує профілактичну функцію, захищаючи шкіру слухового каналу від ушкоджень і запалень. Тому ретельно очищати шкіру від сірчаних накопичень не потрібно.

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Як правильно чистити вуха дорослим?

как чистить уши в домашних условиях

Гігієну вух потрібно проводити в душі, коли гаряча вода й пара трохи пом’якшили шкіру слухового ходу (тоді сірка вийде швидше). Чистити їх радять пальцем або ватним тампоном (не використовуйте для очищення вух ватяні палички з пластиковою або дерев’яною основою). Вушну раковину можна мити щодня, а от саме вухо – не більше одного разу на тиждень за потреби.

Як правильно чистити вуха дітям?

как чистить уши детям

Новонародженим необхідно чистити вушка щодня. Вушну раковину можна протирати зволоженим ватним джгутиком, намагаючись обробляти всі вигини, складочки й завитки. Важливо протирати шкіру й за вушками немовляти, бо ця зона часто пітніє і там накопичується бруд. Кожну вушну раковину слід протирати окремим ватним тампоном або окремою спеціальною ватною паличкою з обмежувачем.

Важливо пам’ятати, що краще промивати тільки вушні раковини, а все інше організм зробить сам.

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