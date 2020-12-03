Варикозне розширення вен – проблема, яка зіпсувала життя багатьом жінкам. Та й чоловікам – теж! Чому виникає варикоз, які його симптоми, а також якою має бути профілактика варикозу? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Що таке варикозне розширення вен?

Варикозне розширення вен, або варикоз, – це патологічний процес, внаслідок якого уражаються судини, що несуть кров до серця. Захворювання характеризується збільшенням діаметра просвіту, витонченням венозної стінки й утворенням так званих «вузлів». Вважається, що від варикозу страждають 20% жінок і 10% чоловіків у світі.

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Причини варикозного розширення вен

Медики сходяться на думці, що основною причиною розвитку варикозу є спадковість. Слабкість венозної сітки турбуватиме з більшою ймовірністю, якщо з такою проблемою стикалася ваша мама чи бабуся. Загалом, можна виділити такі причини:

генетична схильність

тривалі статичні навантаження і перевантаження

сидячий спосіб життя

прийом гормональних препаратів і гормональні збої

вагітність

травми ніг

паління.

Крім тих, хто через професійні обов’язки змушений тривалий час стояти на ногах або перебувати в одному положенні (наприклад, за кермом або перед комп’ютером), в зоні ризику – любительки носити взуття на високих підборах, спортсмени, кавомани і, звичайно, алкозалежні.

Профілактика варикозу

Дуже важливо вчасно розпізнати ознаки варикозного розширення вен. Болі в ногах, відчуття печіння, набряки, нічні судоми, потемніння і ущільнення шкіри гомілок – все це може виявитися симптомом варикозу. Помітивши підозрілі ознаки, краще звернутися до лікаря. Крім того, рекомендовано дотримуватися низки простих правил:

Не захоплюйтеся занадто гарячими ваннами і сауною. Це призводить до зниження венозного тонусу і застою крові в ногах. Будьте активні. Надмірних навантажень варто уникати, проте ранкова зарядка, легка аеробіка, біг або плавання посприяють здоров’ю вен. Слідкуйте за масою тіла. Люди з надмірною вагою особливо схильні до варикозу. Не носіть обтягуючий одяг і тісне взуття. Наприклад, тугі панчохи або шкарпетки – вони стискають вени. Тим, хто схильний до розвитку варикозного розширення вен, краще взагалі надавати перевагу спеціальним підтримуючим колготам. Не закидайте ногу на ногу в сидячому положенні. У цій, здавалося б, зручній позі створюється серйозна перешкода на шляху кровотоку. Робіть контрастні ванночки для ніг. Те, що потрібно після важкого робочого дня! Вживайте достатньо клітковини. Вона дозволить уникнути запорів, які також можуть ставати причиною варикозу.

Як лікувати варикозне розширення вен

Якщо попередити розвиток хвороби не вдалося, час переходити до більш радикальних заходів. Однак самолікуванням займатися не можна: схему дій повинен підготувати лікар-флеболог. Залежно від стадії варикозу вам можуть бути запропоновані:

консервативні методи лікування (компресійна білизна, гімнастика і ліки)

склеротерапія

лазеротерапія

венектомія.

Головне – не боятися своєчасно звертатися по допомогу. Будьте здорові!

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