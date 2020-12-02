Цистит: симптоми, причини і лікування
Від запалення сечового міхура хоча б раз у житті страждав кожен. Цистит загрожує серйозними наслідками, якщо вчасно не почати його лікувати. В одному з випусків «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк провела експеримент у басейні. Що таке запалення сечового міхура? Які причини та симптоми циститу? І як лікувати недугу? Читайте матеріал!
Що таке цистит?
Цистит — це запалення сечового міхура. Через коротшу уретру і її розташування поряд з піхвою жінки хворіють на цистит у 5—6 разів частіше, ніж чоловіки. Якщо не лікувати хворобу, вона перетікає в хронічну.
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Чому виникає цистит?
Найчастіше причиною циститу стає інфекція. У 80% випадків — кишкова паличка, рідше — переохолодження, стрес, вживання їжі, що подразнює слизову сечового міхура (гостре, пряне, солоне тощо).
Інфекція може поширюватися через нехтування правилами інтимної гігієни. Крім того, у жінок нерідко запалення викликає носіння стрингів: через смужку тканини, яка треться об анальний отвір, кишкова паличка потрапляє в уретру, а звідти — до сечового міхура.
У чоловіків цистит може бути спровокований фімозом – патологічним звуженням крайньої плоті. Захворювання ускладнює інтимну гігієну і сприяє розвитку бактерій.
А ось посткоїтальний цистит виникає внаслідок зараження ЗПСШ під час незахищеного статевого акту.
Симптоми циститу:
- часте сечовипускання;
- дискомфорт при сечовипусканні;
- біль внизу живота;
- каламутна сеча, в деяких випадках – з кров’ю;
- підвищення температури;
- загальна слабкість.
Іноді цистит протікає безсимптомно і діагностується тільки після здачі аналізів. Зверніть увагу: аналогічні симптоми можуть сигналізувати про інші захворювання.
Лікування циститу
При запаленні сечового міхура не рекомендовано пити соки і каву, а ось трав’яні чаї будуть, навпаки, корисні. Рослини, які мають сечогінні та бактерицидні властивості:
- трава споришу;
- рильця кукурудзи;
- квіти бузини чорної;
- настій хвоща;
- шишки хмелю;
- березові бруньки;
- трава звіробою;
- листя м’яти.
Протизапальні та антибактеріальні ліки повинен призначати лікар.
Дивіться відео, щоб дізнатися більше про недугу:
Video: Цистит: симптоми, причини і лікування
Будьте здорові!