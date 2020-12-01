Які екзотичні паразити можуть зашкодити вам у різних країнах?
Відпустка − це не тільки оздоровлення і чудові спогади. Іноді з екзотичних країн можна привезти додому не тільки сувеніри, але і непрошених гостей − паразитів. Лікар та ведуча проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко, розказала, які бувають паразити. Чим вони загрожують? І що зробити, аби уникнути такого «живого» сюрпризу по прибутті додому? Читайте матеріал і дивіться відео!
Лейшманії, шистосоми, анкілостоми, бругії та інші паразити здатні зіпсувати ваш відпочинок в екзотичній країні. Перш ніж брати відпустку, ознайомтеся з хворобами, які можуть на вас чекати в теплих краях, а також зі способами профілактики.
Тропічна малярія
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Потрапляє до організму людини через укус інфікованого комара. Захворіти можна, перебуваючи в таких країнах:
- Індія
- Бразилія
- Шрі-Ланка
- В’єтнам
- Колумбія
Хвороба проявляється через 7−15 діб після укусу.
Основні ознаки тропічної малярії:
- лихоманка
- сильне потовиділення
- збільшення печінки та селезінки
- анемія
Шоб захиститися, напередодні відльоту до перерахованих країн потрібно відвідати лікаря, який дасть спеціальні таблетки для профілактики малярії.
Лейшманіоз
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Шлях інфікування − також укус комара. Захворіти можна, перебуваючи в таких країнах:
- Індія
- Непал
- Іран
- Перу
- Бразилія
- Саудівська Аравія
Окремі випадки фіксуються:
- Південний Казахстан
- країни Закавказзя
- країни Середньої Азії
- Туркменістан
- Узбекистан
Основні ознаки лейшманіозу:
- лихоманка
- анемія
- ураження легенів, печінки, нирок, селезінки
Профілактика проста − достатньо користуватися засобами проти комарів.
Шистосомоз
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Цього паразита можна підхопити у таких країнах, як:
- Китай
- Філіппіни
- Індонезія
- країни Карибського басейну
- країни Африки
- країни Південної Америки.
Симптоми шистосомозу:
- лихоманка
- інтоксикація
- нудота
- алергічний висип
Один із основних шляхів зараження − брудна вода. Тому профілактика шистосомозу передбачає фільтрування та кип’ятіння води.
Анкілостомоз
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Анкілостоми живуть у наступних країнах:
- Узбекистан
- Азербайджан
- країни Африки
- країни Латинської Америки
Можна заразитися через немиті овочі або брудну землю − наприклад, на пляжі. Найкращий захист − дотримання правил гігієни.
Бругіоз
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І знову ж таки − інфікування відбувається шляхом укусу комара. Зустрічаються в таких країнах:
- Індія
- Китай
- В’єтнам
- Філіппіни
- Малайзія
- Таїланд
- Індонезія
Спосіб захисту − засоби проти комах.
Більше про екзотичних паразитів, а також корисні поради для мандрівників знайдете у відео: