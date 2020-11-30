Догляд за очима при носінні лінз ‒ процес доволі трудомісткий. Щоб уникнути інфекцій і подразнень, потрібно дотримуватися кількох правил ‒ використовувати якісні контактні лінзи та засоби догляду за лінзами і очима. Докладна інструкція про те, як правильно доглядати за очима під час носіння лінз, розказали лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Чому виникає дискомфорт під час носіння контактних лінз?

Іноді під час носіння лінз виникає відчуття дискомфорту: сльозоточивість, сухість ока, світлочутливість, поколювання або відчуття, що в око щось потрапило. Причин цьому може бути кілька: неякісний матеріал, із якого виготовлені лінзи, або неякісна рідина для зберігання лінз. Іноді відчуття дискомфорту виникає, якщо одні лінзи носити занадто довго, наприклад півтора місяця (якщо термін придатності лінзи ‒ один місяць).

Також може виникнути дискомфорт, якщо на поверхню лінзи потрапляє лак для волосся.

У деяких випадках почервоніння і сухість зовсім не пов’язані з лінзами і можуть виникати внаслідок інфекційних захворювань, наприклад, кон’юнктивіту. Для усунення больових відчуттів необхідно негайно звернутися до лікаря.

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Як правильно доглядати за очима при носінні контактних лінз

Перед тим, як надягати або знімати лінзи, потрібно обов’язково ретельно вимити руки з милом.

Лінзи потрібно обов’язково знімати в кінці дня й не носити їх понад 19 годин.

Не можна лягати спати в лінзах.

Не рекомендовано плавати в басейні в лінзах без спеціальних окулярів ‒ через велику кількість хлору у воді може виникнути запалення.

Потрібно обов’язково пам’ятати про правило: нові лінзи ‒ новий контейнер.

Не можна носити лінзи довше їх терміну придатності ‒ це загрожує запаленням.

Не рекомендовано перебувати довго в задимленому приміщенні (кальянна, курилка), якщо пацієнт носить м’які контактні лінзи. Вони вбирають дим, а це теж може призвести до запалення.

Не рекомендовано носити лінзи під час ГРВІ і тим паче під час високої температури тіла.

Під час носіння лінз може виникати «синдром сухого ока». Для того, щоб його уникнути, потрібно користуватися зволожувальними краплями.

Завжди потрібно надягати та знімати лінзи з одного й того ж ока. Так зникає ймовірність переплутати контактні лінзи, якщо у них різні діоптрії.

Рідину для лінз потрібно міняти щодня. Якщо ж ідеться про одноденні контактні лінзи, то після зняття їх потрібно відразу викидати.

Не можна промивати лінзи або контейнер водою, оскільки у воді можуть міститися домішки, які можуть пошкодити лінзу.

Обов’язково щодня потрібно очищати контактні лінзи й контейнер розчином для лінз.

Звичайно ж, контактні лінзи купувати самостійно не можна. Їх повинен призначити офтальмолог.

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І найголовніше: не потрібно боятися контактних лінз. Так, вони вимагають більш ретельного догляду, ніж окуляри, але зате контактні лінзи дають кращу корекцію зору. Сьогодні офтальмологи призначають лінзи дітям із трьох місяців!

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