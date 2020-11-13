Затримка місячних: причини і міфи
Вагітність – не єдина причина затримки менструального циклу. Насправді їх безліч. Однак, як виявилося, багато жінок досі вірять у небезпечні для здоров’я міфи. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк розповіла про те, що впливає на тривалість менструального циклу? Чому може виникати затримка місячних? Читайте матеріал і дивіться відео!
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Причини затримки менструації
Менструальний цикл розраховують від першого дня перших місячних до першого дня наступних. Зазвичай він триває 28 днів. Проте можливі відхилення: інколи тривалість циклу зменшується до 21 дня або збільшується до 35. Саме тому місячні не припадають на одні й ті самі дні кожного місяця. Це абсолютно нормально. Якщо ж менструальний цикл затримується більше ніж на тиждень, варто звернутися до лікаря.
Отже, затримку місячних може спричиняти:
- вживання ліків (анаболічні стероїди, антидепресанти, деякі антибіотики, засоби гормональної контрацепції)
- ГРВІ
- подорож
- недостатня або надмірна вага
- фізичні навантаження
- шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю)
- захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ)
- вагітність
- лактація
- переривання вагітності
- стрес
- вік
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Міфи про затримку менструації
Насправді на затримку місячних ніяк НЕ впливають такі фактори:
- фаза місяця
- зміна статевого партнера
- гігієнічні засоби
- алергія
- зміна погоди
- певні продукти харчування
Пам’ятайте: менструальний цикл – це важливий індикатор стану жіночого здоров’я! У разі якщо місячні йдуть нерегулярно, обов’язково відвідайте лікаря.
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