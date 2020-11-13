Вагітність – не єдина причина затримки менструального циклу. Насправді їх безліч. Однак, як виявилося, багато жінок досі вірять у небезпечні для здоров’я міфи. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк розповіла про те, що впливає на тривалість менструального циклу? Чому може виникати затримка місячних? Читайте матеріал і дивіться відео!

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Причини затримки менструації

Менструальний цикл розраховують від першого дня перших місячних до першого дня наступних. Зазвичай він триває 28 днів. Проте можливі відхилення: інколи тривалість циклу зменшується до 21 дня або збільшується до 35. Саме тому місячні не припадають на одні й ті самі дні кожного місяця. Це абсолютно нормально. Якщо ж менструальний цикл затримується більше ніж на тиждень, варто звернутися до лікаря.

Отже, затримку місячних може спричиняти:

вживання ліків (анаболічні стероїди, антидепресанти, деякі антибіотики, засоби гормональної контрацепції)

ГРВІ

подорож

недостатня або надмірна вага

фізичні навантаження

шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю)

захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ)

вагітність

лактація

переривання вагітності

стрес

вік

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Міфи про затримку менструації

Насправді на затримку місячних ніяк НЕ впливають такі фактори:

фаза місяця

зміна статевого партнера

гігієнічні засоби

алергія

зміна погоди

певні продукти харчування

Пам’ятайте: менструальний цикл – це важливий індикатор стану жіночого здоров’я! У разі якщо місячні йдуть нерегулярно, обов’язково відвідайте лікаря.

Дивіться відео:

Video: Затримка місячних: причини і міфи Затримка місячних? Причини цього явища, а також міфи про затримку місячних

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