Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZWtzdHJhc2VucyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Затримка місячних: причини і міфи

13.11.2020

Вагітність – не єдина причина затримки менструального циклу. Насправді їх безліч. Однак, як виявилося, багато жінок досі вірять у небезпечні для здоров’я міфи. Лікар проєкту  «Я соромлюсь свого тіла»   Людмила Шупенюк розповіла про те, що впливає на тривалість менструального циклу? Чому може виникати затримка місячних? Читайте матеріал і дивіться відео!

причины задержки менструации

Більше на тему: Найпопулярніші міфи про вагітність

Причини затримки менструації

Менструальний цикл розраховують від першого дня перших місячних до першого дня наступних. Зазвичай він триває 28 днів. Проте можливі відхилення: інколи тривалість циклу зменшується до 21 дня або збільшується до 35. Саме тому місячні не припадають на одні й ті самі дні кожного місяця. Це абсолютно нормально. Якщо ж менструальний цикл затримується більше ніж на тиждень, варто звернутися до лікаря.

Отже, затримку місячних може спричиняти:

  • вживання ліків (анаболічні стероїди, антидепресанти, деякі антибіотики, засоби гормональної контрацепції)
  • ГРВІ
  • подорож
  • недостатня або надмірна вага
  • фізичні навантаження
  • шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю)
  • захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ)
  • вагітність
  • лактація
  • переривання вагітності
  • стрес
  • вік

Більше на тему: Що необхідно їсти під час вагітності: поради від Людмили Шупенюк

Міфи про затримку менструації

задержка месячных

Насправді на затримку місячних ніяк НЕ впливають такі фактори:

  • фаза місяця
  • зміна статевого партнера
  • гігієнічні засоби
  • алергія
  • зміна погоди
  • певні продукти харчування

Пам’ятайте: менструальний цикл – це важливий індикатор стану жіночого здоров’я! У разі якщо місячні йдуть нерегулярно, обов’язково відвідайте лікаря.

Дивіться відео:

Video: Затримка місячних: причини і міфи

Затримка місячних? Причини цього явища, а також міфи про затримку місячних

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати