Що повинно бути в домашній аптечці: список препаратів від лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла»
Домашня аптечка повинна бути вдома обов’язково. Але, на жаль, кожен із нас по-своєму розуміє її склад. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» склали перелік препаратів, які обов’язково повинні бути в аптечці кожного. А також дали кілька рекомендацій про те, які ліки варто приймати при тій чи іншій хворобі. Подробиці читайте в нашому матеріалі.
Склад домашньої аптечки
Перев’язувальні матеріали
- Бинт стерильний – для перев’язок.
- Еластичний бинт– для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів.
- Вата або ватні диски.
- Жгут – для зупинки кровотечі.
- Різноманітні пластирі по формі та призначенню (медичний — для фіксації та бактерицидний — при порізах).
Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч
- Пантенол – при опіках, ранозагоювальний засіб (тільки після того, як обпечене місце 15 хвилин знаходилося під холодною водою).
- Перекис водню 3% – застосовується для невеликих кровотеч і обробки ран для механічної промивки та зупинки кровотеч.
- Йод, зеленка – для дезінфекції ран. При великих і глибоких ранах обробляти можна тільки край рани, щоб не дратувати і так пошкоджену тканину. В іншому випадку це може викликати навіть опік.
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При застуді та грипі
- Парацетамол, Еффералган або Нурофен – для зниження підвищеної температури. У випадках захворювання серця, підвищеного внутрішньочерепного тиску або епілепсії, дорослому потрібно пити жарознижувальний засіб вже при 38 градусах. Аспірин приймати не варто. Особливо, дітям і людям із хворим шлунком.
- Протизастудні засоби – Терафлю, Антигриппин і т.д. Слід приймати при перших симптомах застуди, чим раніше застосовується, тим краще ефект.
- Комбіновані препарати для лікування грипу та застудних захворювань – Ангрімакс, Гриппостад, Колдрекс.
- Спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі – Гескорал спрей, Стрепсилс, Інгаліпт.
- Відхаркувальні засоби – Пектусин, Бронхікум, Пектосол.
- Краплі в ніс для полегшення дихання та зниження набряку носа – Нафтизин, Галазолін, Санорин, Називін.
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Знеболюючі засоби
Знеболюючі
Кетанов, темпалгін
Мазі для зняття м’язового болю
Засоби при проблемах із ЖКТ
- Фестал, Мезим – ферменти, які допомагають поліпшити травний процес.
- Активоване вугілля – при харчових отруєннях.
- Засоби від діареї.
- Засоби від запору.
Препарати, що пригнічують нудоту та блювоту
При болях у животі застосовувати знеболюючі препарати не варто до консультації з лікарем. Оскільки після того, як біль вщухне, буде важко визначити, чому він виник.
Антигістамінні препарати
Кларитин, Діазолін, Тавегіл, Супрастин – при алергії.
Препарати, рекомендовані при серцевих нападах
Валідол, Нітрогліцерин, Карвалол – при серцевих болях, стенокардії тощо.
Спазмолітики
Но-Шпа, Спазмалгон – для зняття спастичних болів і при болісних менструаціях.
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Інше
- термометр
- ножниці, пінцет
- мірний стаканчик
- грілка
- нашатирний спирт (при непритомності)