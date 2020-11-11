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7 простих правил, які допоможуть уникнути похмілля

11.11.2020

Існує стереотип, що закушувати алкоголь завжди потрібно чимось солоненьким. Та, на жаль, це неправдива інформація. Алкоголь зневоднює організм, а в поєднанні з соліннями ще більше погіршує його стан. Виникає відчуття спраги, і бажання випити посилюється. Як уникнути похмілля? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла». 

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Під час вживання алкоголю небажано запивати газованими і енергетичними напоями. Вони прискорюють сп’яніння і пошкоджують слизову оболонку шлунка.

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Також не можна зловживати смаженим, жирним і гострим. Це додаткове навантаження на органи шлунково-кишкового тракту.

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Молочні продукти у поєднанні з алкоголем можуть спричинити розлад шлунка.

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Цукор також прискорить сп’яніння і посилить похмілля зранку.

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Під час вживання алкоголю дотримуйтеся кількох простих правил:

  • Не допускайте зневоднення – пийте негазовану воду. Віддайте перевагу легким закускам, наприклад, свіжим овочам, фруктам і ягодам, нежирному м’ясу.
  • Щоб уникнути отруєння, прийміть сорбент до (!!!) вживання алкоголю. Наприклад, активоване вугілля.
  • Не пийте на голодний шлунок.

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Якщо ви все ж отруїлися алкоголем

При появі перших ознак алкогольного отруєння треба промити потерпілому шлунок від того алкоголю, який ще не встиг усмоктатися в кров. З цією метою потрібно викликати блювання. Якщо людина перебуває у свідомості, то їй необхідно випити кілька склянок кип’яченої води кімнатної температури і механічно спровокувати приступ блювання.

Промивати шлунок треба доти, доки замість блювотних мас у потерпілого не почне виходити вода. Після промивання шлунка хворому необхідно випити солодкий чай з лимоном, натуральну каву або молоко і прийняти активоване вугілля (1 таблетка на кожні 10 кг ваги людини). Постраждалого необхідно зігріти, приклавши до стоп і кистей рук теплу грілку.

Якщо людина непритомна, необхідно терміново викликати бригаду швидкої медичної допомоги.

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