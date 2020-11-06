Індекс маси тіла: як визначити свою ідеальну вагу
Останнім часом ставлення українців до свого здоров’я змінилося в кращу сторону. Багато людей переходять на правильне харчування, намагаючись скинути зайву вагу. Але як визначити ідеальну масу тіла? Для цього потрібно скористатися розрахунком ІМТ – індексу маси тіла. Про те, як правильно обчислити формулу індексу маси тіла, розповідають експерти проекту «Я соромлюсь свого тіла».
У медичному аспекті для діагностики відхилень маси тіла від нормальних величин використовується показник, який називається індексом маси тіла (ІМТ).
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Формула обчислення індексу маси тіла (ІМТ)
Результат визначає співвідношення ваги та росту у квадраті.
Формула ваги виглядає дуже просто:
ІМТ = m/h²,
де m – маса тіла людини (в кілограмах),
а h – зріст людини (в метрах).
Який індекс маси тіла за нормальної ваги?
За нормальної маси тіла ІМТ повинен бути в діапазоні від 19 до 25. Показники менше нижньої межі можуть сигналізувати про дефіцит маси тіла або анорексію, а показники вище – про надмірну вагу і ожиріння.
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Ступені ожиріння залежно від ІМТ:
- ІМТ від 25,1 до 29,9 відповідає надлишковій масі тіла (передожиріння)
- ІМТ від 30,0 до 34,9 – 1-й ступінь ожиріння
- ІМТ від 35,0 до 39,9 – 2-й ступінь ожиріння
- ІМТ більше 40 – 3-й ступінь ожиріння
- ІМТ більше 50 говорить про суперожиріння.
Слід пам’ятати, що ІМТ не є достовірним для:
- дітей із незавершеним періодом росту
- осіб старших 65 років
- спортсменів і осіб із дуже розвиненою мускулатурою
- вагітних жінок
Які наслідки високого ІМТ?
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Надмірна вага позначається на роботі майже всіх органів і систем. Серцево-судинні та респіраторні захворювання, цукровий діабет, гіпертонія, гормональні порушення – неповний перелік проблем, із якими стикаються пацієнти з ожирінням. Щоб зберегти та поліпшити здоров’я, дуже важливо нормалізувати показник індексу маси тіла до допустимих меж. Однак головне правило – вага повинна знижуватися поступово. Так, у перші шість місяців не рекомендовано худнути більше ніж на 10% від загальної маси тіла.
Домогтися потрібного результату можна завдяки збалансованому раціону та регулярним фізичним навантаженням. Однак перш ніж вносити будь-які корективи у свій звичний розпорядок дня, обов’язково треба проконсультуватися з лікарем.