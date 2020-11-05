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Скільки триває процес травлення?

05.11.2020

Скільки разів на день потрібно вживати їжу? Коли має бути останнє вживання їжі перед сном? На ці запитання можна відповісти, якщо знати, як відбувається процес травлення і скільки організму потрібно енергії і часу, щоб повністю переробити їжу. В одному з експериментів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський розповів, як відбувається травлення. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Шлунок – це порожнина, розмір якої становить приблизно 20 см завдовжки і 7–8 см завширшки. Порожній шлунок має об’єм пів літра, але він здатний розтягуватися завдяки гладеньким м’язам у стінках. Після обіду шлунок має об’єм літр–півтора, а коли їжа проходить далі, м’язи знову скорочуються, повертаючи форму. За постійного переїдання м’язи втрачають пружність.

Коли шлунок розтягується, відчуття голоду настає набагато частіше, а їсти хочеться ще більше. Унаслідок цього з’являється ожиріння. Щоб шлунок не розтягувався, необхідно їсти частіше, але маленькими порціями. Також важливо дотримуватися одного режиму харчування. Наприклад, вживати їжу 4 рази на день у встановлений час.

У середньому травлення триває від 1 години до 10, залежно від спожитих продуктів.

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Проходження їжі по травній системі відбувається в такій послідовності:

  1. Спочатку їжа потрапляє в порожнину рота. Там вона зволожується слизом, розщеплюються певні вуглеводи. Цей процес відбувається менше пів хвилини.
  2. Далі маса рухається до глотки. Людина ковтає, і їжа потрапляє у стравохід. Це займає приблизно 1 секунду.
  3. Скорочення стінок стравоходу направляє їжу в шлунок. Вона йде туди приблизно 8–9 секунд. Рідина потрапляє в шлунок швидше – за 1–2 секунди.
  4. Шлунок розщеплює деякі білки, всмоктує воду в кров, а також всотує мінерали. Там їжа може перебувати до 10 годин, залежно від її характеру.
  5. Далі перетравлена шлунком суміш потрапляє в тонкий кишківник. Тут відбувається розщеплення вуглеводів, білків, жирів, усмоктування вітамінів і мінералів у лімфу. Тривалість – від години до кількох десятків годин.
  6. Кінцевий пункт – товстий кишківник. Під впливом мікроорганізмів відбувається розщеплення рослинної клітковини. У кров усмоктуються вода, водорозчинні вітаміни і жирні кислоти. Час перебування – до 24 годин.

Більше дивіться у відео!

Video: Скільки триває процес травлення?

Скільки триває процес травлення? Які основні правила харчування? Про це розповів лікар проєкту Я соромлюсь свого тіла Валерій Ославський

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