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Проблеми із серцем у дитини: як виявити

05.11.2020

Прихована інфекція в організмі матері, шкідливі звички, стрес, перенесені захворювання та навіть погана екологічна ситуація можуть стати причиною розвитку проблем із серцем у дитини ще в утробі. Як виявити порушення розвитку серцево-судинної системи в малюка? Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли, які бувають ознаки проблем із серцем у дитини.

Mother holding head of her newborn baby in hands. Happy family concept. Maternal love and parental love. Red heart hanging from the arms.

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На жаль, у наш час усе більше малюків народжується з вадами серця. Але не завжди порушення роботи цього важливого органа можна побачити без спеціальних аналізів або апаратів. Однак є симптоми, що свідчать про неправильну роботу серця в малюка.

Ознаки проблем в роботі серця у дитини

При порушеннях роботи серця дитини є ознаки, на які батькам обов’язково варто звернути увагу. Серед основних:

  • постійна швидка стомлюваність
  • нічим не обґрунтоване знепритомнення
  • набряки тіла
  • посиніння носогубного трикутника
  • часта блідість
  • постійно вологі долоні та ступні
  • головний біль
  • запаморочення з нудотою
  • скарги на біль за грудною кісткою
  • задишка
  • прискорене серцебиття

Що робити, якщо у дитини проблеми із серцем?

проблемы с сердцем у ребенка

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Якщо ви поспостерігали за своїм малюком та побачили в нього подібні симптоми, варто негайно звернутися до дитячого кардіолога. Він призначить ряд аналізів та обстежень, які допоможуть визначити, чи є у вашої дитини проблеми зі здоров’ям серцево-судинної системи. У жодному разі не займайтеся самолікуванням і не намагайтеся поставити діагноз своїй дитині за допомогою інтернету.

Бережіть здоров’я своє та своїх рідних!

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