Прихована інфекція в організмі матері, шкідливі звички, стрес, перенесені захворювання та навіть погана екологічна ситуація можуть стати причиною розвитку проблем із серцем у дитини ще в утробі. Як виявити порушення розвитку серцево-судинної системи в малюка? Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли, які бувають ознаки проблем із серцем у дитини.

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На жаль, у наш час усе більше малюків народжується з вадами серця. Але не завжди порушення роботи цього важливого органа можна побачити без спеціальних аналізів або апаратів. Однак є симптоми, що свідчать про неправильну роботу серця в малюка.

Ознаки проблем в роботі серця у дитини

При порушеннях роботи серця дитини є ознаки, на які батькам обов’язково варто звернути увагу. Серед основних:

постійна швидка стомлюваність

нічим не обґрунтоване знепритомнення

набряки тіла

посиніння носогубного трикутника

часта блідість

постійно вологі долоні та ступні

головний біль

запаморочення з нудотою

скарги на біль за грудною кісткою

задишка

прискорене серцебиття

Що робити, якщо у дитини проблеми із серцем?

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Якщо ви поспостерігали за своїм малюком та побачили в нього подібні симптоми, варто негайно звернутися до дитячого кардіолога. Він призначить ряд аналізів та обстежень, які допоможуть визначити, чи є у вашої дитини проблеми зі здоров’ям серцево-судинної системи. У жодному разі не займайтеся самолікуванням і не намагайтеся поставити діагноз своїй дитині за допомогою інтернету.

Бережіть здоров’я своє та своїх рідних!

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