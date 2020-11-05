Стародавні медики вважали селезінку органом, що має багато таємниць. Вони не могли до кінця вивчити її функції. Але і сьогодні люди без медичної освіти не розуміють, навіщо потрібна селезінка. Які функції виконує в організмі селезінка? Навіщо її видаляють і який режим потрібен після такої операції? Детальніше розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Селезінка — невеликий орган, розташований у лівому підребер’ї. Функції її досить різноманітні, але всі їх можна вважати допоміжними. Так, наприклад, у період внутрішньоутробного розвитку плоду його селезінка бере участь у кровотворенні, але з моменту народження дитини ця її функція припиняється.

Функції селезінки

У дорослої людини селезінка відіграє роль фільтра: її клітини мають здатність розчиняти і поглинати пошкоджені еритроцити, бактерії та інші чужорідні речовини, які потрапляють в потік крові.

В числі багатьох інших органів селезінка сприяє формуванню імунітету — вона виробляє антибактеріальні тіла, що підвищують стійкість організму до інфекційних захворювань.

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Видалення селезінки

Тим не менш, видалення селезінки не тягне за собою будь-яких порушень в життєдіяльності організму, оскільки її функції компенсуються лімфатичними вузлами.

Потреба видалення селезінки виникає зазвичай при травмах, що супроводжуються її розривом та кровотечею.

Розрив відбувається переважно в тих випадках, коли селезінка патологічно змінена, збільшена, як це буває, наприклад, у хворих на малярію або у людей, які страждають деякими формами цирозу печінки. Змінена селезінка стає чутливішою, і розрив її часом відбувається навіть внаслідок незначної травми.

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Але і у здорової людини в результаті сильного удару в живіт, падіння на лівий бік чи при автомобільній катастрофі нерідко виникає розрив селезінки. Тоді доводиться її видаляти хірургічним шляхом.

Якщо операція пройшла благополучно, надалі не потрібно обмежень в режимі, не потрібна спеціальна дієта. Людина залишається практично здоровою.

Видаляють селезінку і при деяких захворюваннях, що супроводжуються схильністю до кровотеч, наприклад, при хворобі Верльгофа. В цьому випадку операція поліпшує стан хворого.

Існує і ще одне, щоправда, рідкісне захворювання — спадкова сфероцитарна гемолітична анемія, при якій видалення селезінки є основним та радикальним способом лікування.

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