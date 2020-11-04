Що ми знаємо про ВІЛ? На жаль, поки що в нашому суспільстві до ВІЛ-позитивних людей ставляться як до прокажених. І це незважаючи на те, що ризик заразитися від багатьох з них — мінімальний. Так давайте ж розберемося, як можна заразитися ВІЛ-інфекцією? Які її перші симптоми необхідно знати кожному? А також — які існують стадії ВІЛ? Про це докладно разкажуть ліккарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Що таке ВІЛ?

Це вірус імунодефіциту людини. Він вражає і руйнує імунну систему людини. Імунітет слабшає настільки, що не може далі боротися навіть з найпримітивнішими мікроорганізмами. А ще він сприяє розвитку різних інфекційних захворювань.

Стадії ВІЛ-інфекції:

Є 4 основні стадії захворювання:

інкубаційний період; первинні прояви (гостра інфекція; безсимптомна інфекція; генералізована лімфаденопатія); вторинні прояви (ураження шкіри і слизових оболонок; стійкі ураження внутрішніх органів; генералізовані захворювання); термінальна.

Які перші симптоми ВІЛ?

Найчастіше люди звертаються до лікарів на стадії вторинних проявів, бо на симптоми первинних часто не звертають уваги. А це: температура тіла до 38С, яка тримається 2-3 дні, занепад сил, збільшені лімфатичних вузлів.

Останнє, до речі, є основною ознакою ВІЛ-інфікування. І ці симптоми можуть тривати від 4 місяців до 5 років після зараження! А ось перші ознаки вторинних проявів ВІЛ-інфекції — від 5 місяців до багатьох років після зараження.

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Як можна заразитися ВІЛ-інфекцією?

Всім відомо, що ця інфекція передається тільки від людини до людини. Заразитися вірусом імунодефіциту можна через кров, сперму або виділень з піхви. Також передати вірус дитині може ВІЛ-позитивна мама (під час вагітності, пологів та під час годування груддю).

ВІЛ-інфекція НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ через:

Сечу, кал, блювоту, слюну, сльози й піт, дотик, рукостискання, поцілунки, сидіння унітазу. Не можна заразитися під час масажу, спільного перебування в одному ліжку, використанні однієї постільної білизни або пиття з одного стакана. А ще — при кашлі, чханні або при укусі комара.

А якщо людина, заражена ВІЛ-інфекцією, приймає спеціальні препарати, які зводять практично до нуля можливість передачі вірусу, то він абсолютно безпечний для оточуючих і може вести нормальний соціальний спосіб життя.

Важливо розуміти, що діагноз ВІЛ – не вирок! Завдяки спеціальній терапії, яка називається — антиретровірусною — людина з вірусом може жити до 70-80 років. Головне — вчасно знайти інфекцію та почати терапію.

З 1987 року в Україні було зареєстровано 297 422 випадки ВІЛ-інфекції. На жаль, наша країна залишається лідером у Європі за масштабами розповсюдження ВІЛ-інфекції. Багато людей просто не знають про те, що інфіковані. В наш час дуже важливо щорічно проходити обстеження.

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