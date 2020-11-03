Вибір взуття – питання досить серйозне. Адже неправильне або незручне взуття може викликати проблеми зі здоров’ям. Про те, як правильно вибрати взуття й не викинути гроші на вітер, розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський.

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Головні правила під час вибору взуття

Стопа має три точки опори: п’ятковий бугор, голівка першої плеснової кістки і голівка п’ятої плеснової кістки. Все це «вкрито» апоневрозом. Взуття треба вибирати відповідно до будови і функцій стопи – опорна, щоб утримати тіло у вертикальному положенні на різних поверхнях; амортизаційна та штовхальна, щоб пом’якшувати удар під час ходьби, бігу та стрибків; рефлексогенна, адже стопа – «дзеркало» внутрішніх органів. Простими словами, під час вибору взуття потрібно розуміти:

Носок не має бути вузьким, інакше зміщуються передні точки опори, відбувається викривлення пальців і порушення їх форми, відповідно, функції опори.

Носок має бути закритим, щоб нога не ковзала вперед і тим самим не викривлявся перший палець.

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Особливу увагу треба приділити п’яті

П’ята – це не тільки точка опори, а й місце кріплення найпотужнішого ахіллового сухожилля. За легендою, цей античний герой загинув, тому що це було його найслабше місце і туди влучила стріла. У цьому міфі є раціональне зерно – розрив найбільшого сухожилля, яким є ахіллове, може призвести до больового шоку і смерті. Взуття на високих підборах і з твердими задником веде не тільки до запалення, а й до потоншання цього сухожилля, що може призвести до його розриву. Запам’ятайте:

Підбори повині бути не вище 6 см.

Задник повинен бути, тому шльопанці не підходять для тривалої ходьби.

Нетвердий задник (не повинен натирати п’яту, починаючи з примірки).

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Взуття має бути якісним

Склепіння стопи – амортизатор нашого тіла. Без нього дуже важко б довелося всьому організму в цілому і суглобам ніг та хребту зокрема. Іншими словами, є склепіння – отже, все добре. Якщо воно сплощене – все погано: і для суглобів, і для хребта. Важливо:

Не економте, купуйте дітям взуття з супінатором із перших пар. І собі, любі жінки, не шкодуйте грошей на цю просту розкіш, навіть якщо півжиття ви проходили без нього.

Немає супінатора – вставте устілки з супінатором, які легко знайти в будь-якому ортопедичному відділі найближчої аптеки. І взагалі, найоптимальніший варіант – зробити на замовлення під себе, попередньо порадившись із ортопедом.

Несподіваний поворот – маленький каблук дуже потрібен, адже повністю пласка підошва без каблука, як в чешках, підсилює розвиток плоскостопості. Тому нехай мінімальний, але каблучок потрібен.

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Іще кілька порад для того, щоб правильно вибрати взуття

Красива ніжка – здорова ніжка! Без грибка, без мозолів і натоптишів, без неприємного запаху, без врослих нігтів і тріщин. Тому:

Взуття потрібно купувати шкіряне. Причому не тільки зовні (ми ж не такі багаті, щоб купувати дешеві речі, чи не так?).

Взуття повинно бути вільним, щоб ніжка дихала (це і вільна циркуляція повітря, і вільне положення пальців. Ми ж не хочемо відвідувати ортопеда з викривленими пальцями, сколіозом і плоскостопістю? Не кажучи вже про хірурга з проблемами врослих нігтів або дерматолога з грибком).

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