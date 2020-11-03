Чим корисний сон на бджолиних вуликах?

Сон на бджолиних вуликах — один з методів нетрадиційної медицини, який сприяє позбавленню від стресу. Але чи так це насправді? І чи не заподіє більшої шкоди людині? У цьому вирішила розібратися лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: Як обрати сімейного лікаря: поради

Перш ніж вирушити на експеримент, Людмила прочитала в інтернеті відгуки про процедуру. Виявилося, що за допомогою цього методу збільшується рівень фізичної енергії і концентрації, а також можна позбавитися від болю у спині і навіть від зайвої ваги, що збентежило нашого фахівця.

Напередодні Людмилі зробили електроенцефалограму, щоб визначити фонову активність головного мозку і порівняти її зі станом після експерименту.

Дослідження показали, що у фахівця проєкту яскраво виражений остеохондроз шиї, а головні болі мають характер мігрені.

На ЕЕГ здорової людини домінують:

альфа-активність – у стані спокою;

бета-активність – у бадьорому стані.

У Людмили альфа-активність виявилася дуже низькою, що викликало занепокоєння у лікаря. Також їй досліджували роботу серця, — показники в нормі; і артеріальний тиск – 135/95.

Як відбувається лікування бджолиними вуликами

Лікування бджолиними вуликами відбувається таким чином: зверху над вуликами розміщена перекладина, яка і є ліжком. На самій перекладині є отвори з сітками, через які надходять тепло і аромати з вуликів, а також чути дзижчання бджіл.

Більше на тему: Індекс маси тіла: як визначити свою ідеальну вагу

В інтернеті писалося, що за допомогою бджолиної терапії можна вилікувати важкі захворювання, аж до раку, але самі поширювачі методики відкинули таку теорію.

Не доведено, але цілком можливо, що продукти бджільництва можуть допомогти при:

болю в горлі;

опіках;

застуді;

запальних процесах на шкірі.

Після сну на бджолиних вуликах Людмила визнала, що їй було комфортно і спокійно. До пацієнтки знову приїхав лікар, щоб виміряти її показники. Артеріальний тиск тепер – 125/85, у роботі серця теж збоїв немає. Остання на черзі – електроенцефалограма. Відбулися позитивні зміни в діяльності головного мозку – альфа-ритм почав вирівнюватися і його стало набагато більше.

Чи позитивно впливає сон на бджолиних вуликах на організм людини?

Результати довели, що дзижчання бджіл відбувається на альфа-частоті, і так цей звук «заспокоює» мозок людини.

«Жінці потрібно виспатися добре! А найкраще – на бджолах», – зробила висновок Людмила.

Незважаючи на позитивні результати, не всім людям можна практикувати сон на вуликах. Цього не можна робити при:

алергічних реакціях на продукти бджільництва;

хронічних загостреннях;

вживанні різних медикаментозних засобів;

зловживанні шкідливими звичками (курінням, алкоголем).

А щоб бджоли не жалили, треба відмовитися від косметичних засобів, парфумів і кремів.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.